Юний житель Луганщини агітує всіх позбуватись пакетів і пластику

Історія про 8-річного Назара, який агітує однолітків та дорослих екосвідомості, організовує суботники та читає у школі казки, про негативні наслідки від сміття. Суспільне та проєкт Голоси дітей підготували 12 історій дітей, які, попри війну, йдуть до мрій.

"Мені 8 років. Я люблю природу і не люблю, коли люди смітять. Якщо сміття не прибирати, буде дуже страшно. А якщо щодня, регулярно прибирати — буде красиво", — розповів Назар.

Мати Назара Людмила розповіла Суспільному, що несподівано дізналася про інтерес сина.

"Коли ми поїхали до Києва на відпочинок поряд 4-річного Назара йшли люди й кинули сміття мимо смітника. Він встав, почав ходити туди-сюди та читати лекцію про сміття, наскільки це погано і як можуть люди не попадати в смітник", — розповіла Людмила.

Сам хлопець розповів, що коли люди у нього на очах кидають сміття йому хочеться мені їм розповісти про те наскільки це погана, але люди рідко прислухаються, переважно жінки.

Для того, щоб якось поліпшити ситуацію Назар розмальовує та рекламує екоторби, щоб люди менше користувалися пакетами.

"Коли заходжу в магазин та бачу, як беруть багато поліетиленових пакетів, думаю: "Ой, ні, краще не беріть! Ліпше візьміть екоторбинку". Пропоную їм екоторбинку.Коли я бачу, що людина йде з моєю екосумкою, думаю: Ой, як добре! Ось так би щодня всі ходили природа сказала б "Дякую", — додав Назар.

Назар поділився, що мріє винайти машину, яка збирає сміття.

"Я хочу, щоб винайшли машину, хочу сам її винайти. Вона їде, бачить сміття, зупинилася, все довкола прибрала та зібрала. Потім це переробили та зробили нові пляшки", — розповів Суспільному Назар.

За словами Назара, в його школі є спеціальні коробки, куди всі діти викидають пластикові пляшки. Потім їх здають на переробку для виготовлення ручок. Окрім того, діти збираються вихідними та проводять суботники.

"Раніше він покладався більше на себе, і не надто вірив, що хтось долучиться. Це велике досягнення для Назара, що він зміг залучити своїх однокласників до суботника. Нині планує залучити перший і в третій клас", — розповіла мати Людмила.

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