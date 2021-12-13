Юнак з Торецька хоче відновити авіаракетомоделювання

Історія про 15-річного жителя Торецька, який конструює ракети та мріє стати авіаконструктором. Суспільне та проєкт Голоси дітей підготували 12 історій дітей, які, попри війну, йдуть до мрій.

"Мені 15 років. Я займаюся авіаракетомоделюванням у гуртку для моделювання ракет, експонатів та прототипів, які можуть надійти у промислове виробництво", ー розповів Денис.

За словами Дениса, в 12 років він займався у музичній школі та одного разу сказав матері, що не хоче займатися гітарою, а хоче піти на ракетомоделювання. Згодом він з дідусем записався до станції юних техніків.

"Я не дуже здивувався, тому що зрозумів, що його до техніки тягне більше, ніж до музики. Я схвально ставлюся до дітей, які займаються іще чимось. Все в житті стане в пригоді", — розповів вчитель Дениса Юрій Самбул.

За словами Дениса, він з дитинства постійно щось майстрував. Згодом дідусь навчив його паяти.

"Мені треба було полегшити обтічники ракети. Як це зробити, мені прийшло уві сні. Я прокинувся близько 3 ночі, думаю, сон, нічого страшного, запишу. Ця ідея нам дуже допомогла. Ми почали полегшувати, щоб краще летіла і краще стартувала", ー додав Денис.

Хлопець двічі брав участь у змаганнях. Він один представляв Торецьк і посів друге місце. Через бойові дії на Донбасі змагань не проводили два роки. Оскільки запуски ракет схожі на провокації, тому штаб ООС не дає дозволи на виліт.

"Під час обстрілів тут усе трясеться. Долітало, де притулок у нас був і у другу школу влучило. Які тут заняття. Займалися уривками - щойно затишшя, тоді й займалися. Звісно, я хотів би, щоб цього навчального року змагання таки відбулися. Це стимул для дітей", ー розповів Юрій Самбул.

Вчитель Юрій Самбул розповів журналістам, що купує двигуни здебільшого за власний кошт.

"Держава майже не допомагає, ми самі викручуємося. Мені 72 роки. Я іще готовий працювати, щоб справа продовжувалася, щоб не зупинялася. Раніше багато займалися. Зараз, на жаль, значно менше", ー розповів Юрій Самбул.

Юрій Самбул додає, що дітям не цікаво робити ракети які стоять як експонат. Тому після кількох моделей діти перестають ходити на заняття. Але їм вдалось отримати дозвіл на запуск ракет у Торецьку.

Підготовка до запуску ракети, фото: Голоси дітей Підготовка до запуску ракети, фото: Голоси дітей

"Коли я бачу ракету, що здіймається вгору, я отримую масу емоцій. Мені це дає більшу мотивацію в конструкторстві ракет", ー розповів Денис.

Денис лагодить свій мотоцикл, фото: Голоси дітей Денис лагодить свій мотоцикл, фото: Голоси дітей

За словами хлопця, він має ще одне захоплення ー це мотоцикли.

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