МВС проведе масові навчання на випадок надзвичайної ситуації — Монастирський

Міністерство внутрішніх справ проведе масові навчання для цивільного населення на випадок надзвичайної ситуації.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час зустрічі з представниками ветеранських організацій.

"До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах", — зазначив Монастирський.

За словами міністра, навчання пройдуть у різних регіонах країни. Він також зазначив, що в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.

Т.в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.

"В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", — зазначив посадовець.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що київська міська влада має план на випадок вторгнення Росії в Україну. За його словами, у цьому разі Київський метрополітен буде використовуватися як бомбосховище.

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