МВС проведе масові навчання на випадок надзвичайної ситуації — Монастирський

Міністерство внутрішніх справ проведе масові навчання для цивільного населення на випадок надзвичайної ситуації.
Як повідомляє Департамент комунікації МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час зустрічі з представниками ветеранських організацій.
"До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах", — зазначив Монастирський.
За словами міністра, навчання пройдуть у різних регіонах країни. Він також зазначив, що в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.
Т.в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.
"В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", — зазначив посадовець.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що київська міська влада має план на випадок вторгнення Росії в Україну. За його словами, у цьому разі Київський метрополітен буде використовуватися як бомбосховище.
Що відомо
- Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої.
- На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- У Сенаті США підготували чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін готовий застосувати силу проти України до середини лютого попри тиск з боку країн Заходу.
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