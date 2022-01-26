logo logo
МВС проведе масові навчання на випадок надзвичайної ситуації — Монастирський
ДСНСМВСДенис МонастирськийПодії

МВС проведе масові навчання на випадок надзвичайної ситуації — Монастирський

Ярослав Прищепа
·
МВС проведе масові навчання на випадок надзвичайної ситуації — Монастирський МВС

Міністерство внутрішніх справ проведе масові навчання для цивільного населення на випадок надзвичайної ситуації.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час зустрічі з представниками ветеранських організацій.

"До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах", — зазначив Монастирський.

За словами міністра, навчання пройдуть у різних регіонах країни. Він також зазначив, що в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.

Т.в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.

"В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", — зазначив посадовець.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що київська міська влада має план на випадок вторгнення Росії в Україну. За його словами, у цьому разі Київський метрополітен буде використовуватися як бомбосховище.

Що відомо

  • Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої.
  • На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
  • У Сенаті США підготували чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
  • Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
  • Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін готовий застосувати силу проти України до середини лютого попри тиск з боку країн Заходу.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди