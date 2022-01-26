Після сутичок на акції учасників руху SaveФОП під Верховною радою 25 січня у лікарні досі залишаються троє травмованих правоохоронців та одна жінка.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"В однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер. Також у медичних закладах перебувають троє правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що загалом тілесні ушкодження отримали 18 поліцейських. У них діагностовані переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей.

"Також зі служби 103 надійшло три повідомлення про звернення із тілесними ушкодженнями трьох учасників акції", — додали в поліції.

Що відомо

25 січня під будівлею Верховної ради стались сутички між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями. Під час протесту демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Поліція Києва спростувала повідомлення про смерть одного з учасників акції фізичних осіб-підприємців під Верховною Радою, про що повідомили зокрема організатори протесту. Правоохоронці кажуть, що надали нібито загиблому чоловіку медичну допомогу.

Акції руху "SaveФОП" тривають з минулого року. Учасники руху вимагають зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування. Мітингувальники зокрема закликають Раду ухвалити законопроєкти №5866 та №5866-1.

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