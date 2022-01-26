Після сутичок на акції учасників руху SaveФОП під Верховною радою 25 січня у лікарні досі залишаються троє травмованих правоохоронців та одна жінка.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"В однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер. Також у медичних закладах перебувають троє правоохоронців", — йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що загалом тілесні ушкодження отримали 18 поліцейських. У них діагностовані переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей.
"Також зі служби 103 надійшло три повідомлення про звернення із тілесними ушкодженнями трьох учасників акції", — додали в поліції.
Що відомо
- 25 січня під будівлею Верховної ради стались сутички між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями. Під час протесту демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ.
- Поліція Києва спростувала повідомлення про смерть одного з учасників акції фізичних осіб-підприємців під Верховною Радою, про що повідомили зокрема організатори протесту. Правоохоронці кажуть, що надали нібито загиблому чоловіку медичну допомогу.
- Акції руху "SaveФОП" тривають з минулого року. Учасники руху вимагають зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування. Мітингувальники зокрема закликають Раду ухвалити законопроєкти №5866 та №5866-1.
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