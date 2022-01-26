Заповненість ліжок під COVID-19 в медзакладах становить менш ніж 30% — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нова "хвиля" коронавірусу ще не оминула, однак уряд готувався до цієї хвилі, а тому станом на 26 січня заповненість ліжкомісць у лікарнях по країні становить 30 %. Про це він повідомив на засіданні Кабінету міністрів України.
"Ми готувалися до цього. Наразі заповненість ліжок, виділених під COVID-19 в медзакладах, складає менш ніж 30%. Майже 100% ліжкомісць мають кисневу підтримку. Закуплено приблизно 15 тисяч кисневих концентраторів. Лікарняна інфраструктура максимально готова", — заявив Шмигаль.
Він також нагадав, що щеплення від коронавірусу в рази зменшує шанси потрапити в лікарню під кисень, закликавши усіх приєднуватися до вакцинальної кампанії.
Що відомо
- За добу 25 січня в Україні виявили 24 321 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642). Летальних випадків – 141.
- Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
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