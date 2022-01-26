Заповненість ліжок під COVID-19 в медзакладах становить менш ніж 30% — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нова "хвиля" коронавірусу ще не оминула, однак уряд готувався до цієї хвилі, а тому станом на 26 січня заповненість ліжкомісць у лікарнях по країні становить 30 %. Про це він повідомив на засіданні Кабінету міністрів України.

"Ми готувалися до цього. Наразі заповненість ліжок, виділених під COVID-19 в медзакладах, складає менш ніж 30%. Майже 100% ліжкомісць мають кисневу підтримку. Закуплено приблизно 15 тисяч кисневих концентраторів. Лікарняна інфраструктура максимально готова", — заявив Шмигаль.

Він також нагадав, що щеплення від коронавірусу в рази зменшує шанси потрапити в лікарню під кисень, закликавши усіх приєднуватися до вакцинальної кампанії.

Що відомо

За добу 25 січня в Україні виявили 24 321 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642). Летальних випадків – 141.

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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