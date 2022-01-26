За добу 25 січня в Україні виявили 24 321 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642). Летальних випадків – 141. За добу 81 736 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людина, другу дозу – 28 984 людей, бустерну дозу – майже 250 тисяч громадян. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за минулу добу:

госпіталізовано – 3 073 особи;

летальних випадків – 141;

одужало – 5 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 913 809 осіб;

одужало – 3 596 715 осіб;

летальних випадків – 99 584;

проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.

За даними лікарів, від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 15 млн людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 млн щеплення.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на ранок 26 січня:

у Польщі виявили понад 4,5 млн випадків COVID-19 ( 15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 104 тисячі людей, одужали — понад 3,8 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, одужали — понад хворих; у Росії виявили понад 11,2 млн випадків COVID-19 ( 6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 327 тисяч людей , видужали — майже 11 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — майже хворих; у Румунії виявили понад 2 млн випадків COVID-19 ( 33 місце у світі), померли через наслідки хвороби майже 60 тисяч людей, видужали — понад 1,8 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби майже 60 людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 730 тисяч випадків COVID-19 ( 59 місце у світі), померли через наслідки хвороби майже 6 тисяч людей, видужали — понад 722 тисячі хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби майже 6 людей, видужали — понад хворих. в Угорщині виявили майже 1,5 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 41 тисяча людей, видужали — понад 1,2 млн хворих.

Що відомо

За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19. Летальних випадків – 161, майже 79 тисяч людей вакцинувалися проти COVID-19.

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Читайте також

Ляшко: вакцинація проти коронавірусу врятувала щонайменше 18 тисяч українців

Нова хвиля пандемії: необхідно дотримуватися правил та вакцинуватися — експерт МОЗ

В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19

Чи варто робити бустерне щеплення та коли очікувати спад пандемії. Розповіла епідеміологиня

Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати

Четверта доза вакцини проти COVID-19 суттєво підвищує захист літніх людей

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу