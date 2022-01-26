За добу 25 січня в Україні виявили 24 321 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642). Летальних випадків – 141. За добу 81 736 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людина, другу дозу – 28 984 людей, бустерну дозу – майже 250 тисяч громадян. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 073 особи;
- летальних випадків – 141;
- одужало – 5 514 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 913 809 осіб;
- одужало – 3 596 715 осіб;
- летальних випадків – 99 584;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.
За даними лікарів, від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 15 млн людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 млн щеплення.
Епідситуація у країнах-сусідах
За даними Worldometers, станом на ранок 26 січня:
- у Польщі виявили понад 4,5 млн випадків COVID-19 (15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 104 тисячі людей, одужали — понад 3,8 млн хворих;
- у Росії виявили понад 11,2 млн випадків COVID-19 (6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 327 тисяч людей, видужали — майже 11 млн хворих;
- у Румунії виявили понад 2 млн випадків COVID-19 (33 місце у світі), померли через наслідки хвороби майже 60 тисяч людей, видужали — понад 1,8 млн хворих;
- у Білорусі виявили понад 730 тисяч випадків COVID-19 (59 місце у світі), померли через наслідки хвороби майже 6 тисяч людей, видужали — понад 722 тисячі хворих.
- в Угорщині виявили майже 1,5 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 41 тисяча людей, видужали — понад 1,2 млн хворих.
Що відомо
- За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19. Летальних випадків – 161, майже 79 тисяч людей вакцинувалися проти COVID-19.
- Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
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