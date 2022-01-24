В Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу з добу — МОЗ

За добу 23 січня в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224). Летальних випадків – 67. За добу 22 541 людину вакциновали проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 836 хворих;
- летальних випадків – 67;
- одужало – 2 430 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – понад 3,8 млн людей;
- одужало – понад 3,5 млн хворих;
- летальних випадків – 99 282;
- проведено ПЛР-тестувань – понад 17,5 млн.
За даними медиків, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в Україні щепили понад 15 мільйонів людей. Із них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.
Епідситуація у країнах-сусідах
За даними Worldometers, станом на ранок 24 січня:
- у Польщі виявили понад 4,5 млн випадків COVID-19 (15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 103 тисячі людей, одужали — понад 3,8 млн хворих;
- у Росії виявили понад 11,1 млн випадків COVID-19 (6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 326 тисяч людей, видужали — понад 10 млн хворих;
- у Румунії виявили понад 2 млн випадків COVID-19 (33 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,8 млн хворих;
- у Білорусі виявили понад 726 тисяч випадків COVID-19 (59 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,9 тисяч людей, видужали — понад 719 тисяч хворих.
- в Угорщині виявили 1,4 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 40 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.
Що відомо
- За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 2 298 дітей та 264 медики.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
Читайте також
Носіння медичних масок робить людей привабливішими одне для одного — дослідження
Коронавірус і туберкульоз мають схожі симптоми — МОЗ
В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19
Чи варто робити бустерне щеплення та коли очікувати спад пандемії. Розповіла епідеміологиня
Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"
Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати
Четверта доза вакцини проти COVID-19 суттєво підвищує захист літніх людей
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!