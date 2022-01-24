В Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу з добу — МОЗ

За добу 23 січня в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224). Летальних випадків – 67. За добу 22 541 людину вакциновали проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Колаж, Суспільне Статистика МОЗ

За даними МОЗ, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 836 хворих;

летальних випадків – 67;

одужало – 2 430 людини.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,8 млн людей;

одужало – понад 3,5 млн хворих;

летальних випадків – 99 282;

проведено ПЛР-тестувань – понад 17,5 млн.

За даними медиків, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в Україні щепили понад 15 мільйонів людей. Із них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на ранок 24 січня:

у Польщі виявили понад 4,5 млн випадків COVID-19 ( 15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 103 тисячі людей, одужали — понад 3,8 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, одужали — понад хворих; у Росії виявили понад 11,1 млн випадків COVID-19 ( 6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 326 тисяч людей , видужали — понад 10 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — понад хворих; у Румунії виявили понад 2 млн випадків COVID-19 ( 33 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,8 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 726 тисяч випадків COVID-19 ( 59 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,9 тисяч людей, видужали — понад 719 тисяч хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих. в Угорщині виявили 1,4 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 40 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.

Що відомо

За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 2 298 дітей та 264 медики.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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