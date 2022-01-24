У відповідь на дозвіл Державного департаменту США на евакуацію своїх дипломатів з України Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що країни Європи не збираються вивозити дипломатів з України на тлі можливої російської агресії. Він вважає, що нині не варто "драматизувати" ситуацію, поки переговори з Росією тривають, передає DW.

"Державний секретар Блінкен пояснить нам причини такого рішення. Ми не маємо наміру робити таку ж річ, тому що не знаємо про жодну особливу причину для цього. Але секретар Блінкен поінформує нас. І я не думаю, що ми маємо драматизувати, оскільки переговори тривають. Я не думаю, що ми маємо полишати Україну. Але, можливо, Блінкен володіє більшою інформацією і поділиться з нами", — заявив Боррель.

Відповідну заяву він зробив перед засіданням міністрів закордонних справ для обговорення ситуації на кордоні між Росією та Україною. Держсекретар США Ентоні Блінкен долучиться відеозв'язком до розмови глав МЗС країн ЄС.

Станом на 24 січня у ЄС немає жодного спільного рішення про будь-які дії щодо евакуації чи скорочення кількості співробітників дипломатичних установ ЄС та його країн в Україні.

"Ми не маємо жодних рішень щодо цього", — додав Боррель.

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Від провокацій на Донбасі до санкцій. Що писали західні ЗМІ про агресію Росії проти України

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу