Військовий шантаж РФ, спрямований на недопущення євроатлантичної інтеграції України, є неприпустимим.

Про це заявив голова Верховної ради України Руслан Стефанчук 24 січня під час Погоджувальної ради з головами парламентських фракцій та груп.

Стефанчук, зокрема, звернув увагу на те, що Державна дума РФ може розглянути постанову про визнання окупованих районів Донецької та Луганської областей окремими державами.

"Маю рецепт для наших колег – зосередитися на власних проблемах і не затьмарювати себе міфом збирання земель. Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, варто непокоїтися про економічний добробут власних громадян. Все інше призведе до санкцій. Моя порада – проводити реформи, діяти в правовому полі, дотримуватися міжнародних угод", – заявив Руслан Стефанчук.

Голова Верховної ради вніс пропозицію ухвалити постанову про звернення Верховної ради до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав, а також парламентських асамблей та міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу України з боку РФ.

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