Військовий шантаж РФ, спрямований на недопущення євроатлантичної інтеграції України, є неприпустимим.
Про це заявив голова Верховної ради України Руслан Стефанчук 24 січня під час Погоджувальної ради з головами парламентських фракцій та груп.
Стефанчук, зокрема, звернув увагу на те, що Державна дума РФ може розглянути постанову про визнання окупованих районів Донецької та Луганської областей окремими державами.
"Маю рецепт для наших колег – зосередитися на власних проблемах і не затьмарювати себе міфом збирання земель. Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, варто непокоїтися про економічний добробут власних громадян. Все інше призведе до санкцій. Моя порада – проводити реформи, діяти в правовому полі, дотримуватися міжнародних угод", – заявив Руслан Стефанчук.
Голова Верховної ради вніс пропозицію ухвалити постанову про звернення Верховної ради до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав, а також парламентських асамблей та міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу України з боку РФ.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!