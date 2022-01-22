Посольство США в Україні звернулося до Державного департаменту з проханням дозволити евакуацію частини персоналу на тлі зростання агресії Росії. Про неї мають оголосити з 24 січня, повідомили з посиланням на джерела в Києві та Вашингтоні CNN і Bloomberg.

За даними CNN, ідеться про евакуацію персоналу посольства, не залученого до виконання важливих доручень. Джерело, близьке до уряду України, повідомило телеканалу, що це начебто обговорювали на своїй зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен та президент Володимир Зеленський.

А як стверджує Bloomberg, ітиметься про евакуацію членів сімей дипломатів США в Україні, тоді як решта персоналу зможе виїхати на добровільній основі. А проте, джерела агентства вказують: евакуація не означає, що Вашингтон упевнений у нападі Росії на Україну — йдеться про заходи безпеки.

У відповідь на запит Суспільного речник посольства США в Україні Деніел Лангенкемп повідомив, що поки там не мають повідомлень щодо можливої евакуації. "Ми вкрай ретельно готуємося на випадок екстрених ситуацій і вкрай занепокоєні ескалацією з боку Росії", — додав він.

Оновлено 18:40. Представник Державного департаменту США в коментарі Суспільному повідомив, що поки не має додаткової інформації стосовно евакуації американських громадян з України.

"Якщо буде ухвалене рішення щодо евакуації американських дипломатів та членів їхніх роди, громадянам США не слід очікувати на те, що їх будуть евакуйовувати за рахунок уряду США. Для виїзду вони можуть скористатися комерційними рейсами", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що ще на початку грудня 2021 року CNN із посиланням на шість джерел в американській владі повідомило, що США розглядає варіант евакуації американців із України в разі, якщо Росія здійснить відкрите вторгнення на її територію. Тоді посольство США спростувало цю інформацію.

Пізніше стало відомо, що Державний департамент США радить громадянам не відвідувати Україну через військову загрозу з боку Росії та значні темпи поширення COVID-19. У Білому домі пояснили, що уряд не змінював оцінку ситуації в Україні, а лише додав деталей до її опису.

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