У Міністерстві закордонних справ України вважають передчасним рішення Державного департаменту США про від'їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі. Українські дипломати назвали такий крок американської сторони проявом надмірної перестороги. Про це Суспільному повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року”, — окреслив позицію українського МЗС Ніколенко.

За його словами, рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть із України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим, наголосив дипломат.

В МЗС також закликали спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу.

“Українцям, які виїздять за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі “ДРУГ”. Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами”, — пояснив Ніколенко.

За його словами, Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

“В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій”, — зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Україна нині консолідує безпрецедентно високу підтримку з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави, повідомили в МЗС. Там також подякували уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки.

Раніше стало відомо, що 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.

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