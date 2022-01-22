Зустріч радників лідерів "Нормандської четвірки" відбудеться 26 січня — ОП

Радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться 26 січня для обговорення ситуації на Донбасі. Про це Суспільному повідомила речниця глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарина Зарівна.
Українська сторона поки не підтвердила місце зустрічі радників глав "Нормандської четвірки". Російські ЗМІ, які першими повідомили про зустріч, стверджують, що вона відбудеться в Парижі.
За даними видання "Коммерсант", радники прибудуть до столиці Франції 25 січня, а перемовини відбудуться вже 26 січня. Німеччину, як відомо, буде представляти зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Пльотнер, Францію — дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію — заступник глави Кремля Дмитро Козак.
Остання зустріч радників лідерів "Нормандського формату" відбулася 19 квітня 2021 року. У січні 2022-го радники з боку Німеччини та Франції проводили переговори окремо з представниками України та Росії.
19 січня Андрій Єрмак заявив, що зустріч політичних радників країн "Нормандського формату" може відбутися до кінця січня.
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Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 12 січня в Кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про необхідність проведення нового "нормандського саміту" для досягнення миру на Донбасі. Там вважають, що Україна має "предметно виконати попередні домовленості" для наступного саміту.
- 14 січня Андрій Єрмак заявив, що Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. У коментарі "РИА Новости" речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала таких пропозицій.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
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