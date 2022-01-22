Зустріч радників лідерів "Нормандської четвірки" відбудеться 26 січня — ОП

Радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться 26 січня для обговорення ситуації на Донбасі. Про це Суспільному повідомила речниця глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарина Зарівна.

Українська сторона поки не підтвердила місце зустрічі радників глав "Нормандської четвірки". Російські ЗМІ, які першими повідомили про зустріч, стверджують, що вона відбудеться в Парижі.

За даними видання "Коммерсант", радники прибудуть до столиці Франції 25 січня, а перемовини відбудуться вже 26 січня. Німеччину, як відомо, буде представляти зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Пльотнер, Францію — дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію — заступник глави Кремля Дмитро Козак.

Остання зустріч радників лідерів "Нормандського формату" відбулася 19 квітня 2021 року. У січні 2022-го радники з боку Німеччини та Франції проводили переговори окремо з представниками України та Росії.

19 січня Андрій Єрмак заявив, що зустріч політичних радників країн "Нормандського формату" може відбутися до кінця січня.

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