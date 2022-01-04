Керівник Офісу президента Андрій Єрмак проведе 4 січня телефонну розмову з представниками лідерів країн "нормандського формату" — Франції та Німеччини. в ОПУ зауважили, що участь Єрмака в переговорах заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака,, з радниками лідерів Німеччини та Франції 6 січня у Москві не запланована. Наразі про порядок денний переговорів не повідомляється.

Про це Суспільному повідомила радниця Єрмака з комунікацій Дарія Зарівна.

"Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова Андрія Єрмака з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсем Плетнером і дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном", — сказала вона.

Розмова відбудеться перед зустріччю представників Німеччини та Франції з представником Росії. Українського делегата на цій зустрічі не буде.

6 січня радники лідерів Франції та Німеччини до Москви полетять до Москви для переговорів із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, який є ключовим переговорником Кремля з питання врегулювання на Донбасі.

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Що відомо

НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання 12 січня.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі 30 грудня. Перемовини тривали близько 50 хвилин. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив 30 грудня, що РНБО не бачить загроз для "відкритої агресії з боку Російської федерації".

29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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