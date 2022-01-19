Єрмак анонсував зустріч політичних радників Нормандського формату

Зустріч політичних радників країн Нормандського формату може відбутися до кінця січня.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка Суспільного.

"Зараз готується наша зустріч політичних радників Нормандського формату і я думаю, що вона відбудеться до кінця цього місяця", — відзначив очільник ОПУ.

Він також наголосив, що Київ також регулярно підтримує контакти з Вашингтоном, на тлі збільшення кількості російських військ поблизу українського кордону.

Що відомо

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки. З президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою він обговорив подальшу співпрацю у вирішенні конфлікту з Росією, можливі санкції проти Москви, а також оборонну та економічну допомогу з боку США.

На переговорах Сполучених Штатів з Росією, які відбулися на початку 2022 року, Москві запропонували два шляхи вирішення конфлікту із загрозою ескалації щодо України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.

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