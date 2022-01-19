Єрмак анонсував зустріч політичних радників Нормандського формату

Зустріч політичних радників країн Нормандського форматуУкраїна—Німеччина—Франція—Росія може відбутися до кінця січня.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка Суспільного.
"Зараз готується наша зустріч політичних радників Нормандського формату і я думаю, що вона відбудеться до кінця цього місяця", — відзначив очільник ОПУ.
Він також наголосив, що Київ також регулярно підтримує контакти з Вашингтоном, на тлі збільшення кількості російських військ поблизу українського кордону.
Що відомо
- Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки. З президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою він обговорив подальшу співпрацю у вирішенні конфлікту з Росією, можливі санкції проти Москви, а також оборонну та економічну допомогу з боку США.
- На переговорах Сполучених Штатів з Росією, які відбулися на початку 2022 року, Москві запропонували два шляхи вирішення конфлікту із загрозою ескалації щодо України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
Читайте також
Чи закриються "двері НАТО". Підсумки переговорів в Брюсселі
Чому Росія висунула НАТО умови, на які альянс не піде. Відповідає експредставник США Волкер
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!