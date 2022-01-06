У Москві 6 січня близько 18:00 завершилися переговори радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнса Пльотнера, дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна та заступника глава адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє федеральне агентство "РИА-Новости".

Радники Макрона та канцлера Шольца домовилися з Козаком про нові контакти, зокрема за участі української сторони. Зустріч тривала 4,5 години. Козак резюмував, що "мінські угоди" за підтримки керівництва Німеччини та Франції залишаються "безальтернативним шляхом вирішення конфлікту".

"Усі, і новий уряд Німеччини, і колишнє керівництво Франції, підтвердили свою відданість "мінським угодам", їхню безальтернативність", — сказав Козак журналістам за підсумками зустрічі політрадників.

За його словами, це були "короткі настановчі переговори", зокрема для того, щоб ознайомити з проблематикою новий уряд Німеччини.

"Обговорили цілу низку практичних кроків, домовилися щодо планів та подальших контактів за участю українського керівництва", — додав Козак.

Суспільне звернулось за коментарем до ОП України та МЗС.

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак вважається ключовим переговорником Кремля з питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з представниками "нормандського формату" — Франції та Німеччини без Росії. Однак він не брав участі в переговорах із Дмитром Козаком сьогодні.

У грудні 2021-го президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила "10 кроків для виконання Мінська" й готова говорити з РФ напряму.

Що відомо

НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання 12 січня. Зустріч відбувається на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.

5 січня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з представниками лідерів країн "нормандського формату" — Франції та Німеччини. 6 січня радники лідерів Франції та Німеччини до Москви мають полетіти до Москви для переговорів із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, який є ключовим переговорником Кремля з питання врегулювання на Донбасі.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Після цього, 2 січня, Байден і Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

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