У Кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про необхідність проведення нового "нормандського саміту"Нормандський формат — перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участі України, Франції, Німеччини і РФ для досягнення миру на Донбасі. Там вважають, що Україна має "предметно виконати попередні домовленості" для наступного саміту. Про це російським журналістам заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає федеральне агентство ТАСС.
"Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим, як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати існуючі домовленості. Адже навантажувати нові невиконувані домовленості на невиконані домовленості – не думаємо, що це правильна практика", – заявив речник Володимира Путіна.
За його словами, на сьогодні немає розуміння, коли б міг відбутися нормандський саміт на рівні лідерів України, РФ, Німеччини та Франції, але "натяки на цю зустріч ніколи не зникали".
Раніше Зеленський заявив, що "настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн".
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12 лютого 2015 року у Мінську "нормандська четвірка", яку представляли лідери України, Німеччини, Франції і Росії підписала угоду — Комплекс заходів із виконання Мінських угод. Найбільші суперечки щодо повного впровадження Мінських угод пов'язані із пунктом 9Пункт 9: Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) про відновлення контролю над кордоном з РФ в Луганській і Донецькій областях. Ішлося, що Україна отримає контроль одразу після виборів на окупованих територіях. Але це б означало, що самі вибори б там відбулись під контролем самопроголошеної влади, підконтрольної РФ. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що у такій редакції Мінські домовленості виконати неможливо.
Що відомо
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 10 січня проводів зустріч із політичними радниками лідерів Франції та Німеччини, які перед цим їздили до Москви на переговори їх головним перемовником Кремля щодо Донбасу — Дмитром Козаком.
- 7 січня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" протягом кількох наступних тижнів щодо врегулювання ситуації на сході України.
- 6 січня російські ЗМІ повідомили, що у Москві відбулися переговори радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнса Пльотнера, дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна та заступника глава адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
- 5 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з представниками "нормандського формату" — Франції та Німеччини без Росії.
- У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила "10 кроків для виконання Мінська" й готова говорити з РФ напряму.
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