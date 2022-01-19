Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини, аби провести переговори

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вкотре повідомив про готовність стати медіатором переговорах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни. Цього разу він запросив президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського до Туреччини, аби "вирішити їх проблеми".

Про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калін, передає Haber Turk.

"Ердоган запросив їх обох (Зеленського та Путіна – ред.) приїхати до Туреччини, якщо вони забажають, щоб провести зустріч і розв'язувати їхні проблеми та розбіжності. Туреччина готова відігравати будь-яку роль, яку вона може зіграти, щоб зменшити напруженість між Росією та Україною. Ми це робимо як друг і союзник по НАТО, – зазнчив Калін.

За його словами, наслідки військової агресії Росії проти України будуть дуже масштабними. Саме тому офіційна Анкара "готова зіграти будь-яку роль" у вирішенні проблеми.

Речник Ердогана додав, що за кілька тижнів президент Туреччини нанесе візит в Україну та зустрінеться із президентом Зеленським. Водночас він наголосив, що Анкара продовжить тісну співпрацю з Кремлем, щоб "уникнути будь-яких військових дій, які матимуть серйозні та незворотні наслідки".

Сторонам конфлікту необхідно знайти тимчасове рішення, поки не вдасться повністю вирішити конфлікт, вважають у Туреччині.

Що відомо

У грудні 2021 року президент Туреччини Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

У грудні 2020 року року президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у телефонній розмові обговорили питання кримських татар, незаконно утримуваних Кремлем в окупованому Криму і на території РФ. У цей час Туреччина активно допомагала над прискоренням процесу повернення військовополонених з Росії.

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