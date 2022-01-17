Європейський Союз і США відмовилися від ідеї відключити Росію від міжнародної системи Swift-платежів у разі російської військової операції проти України. Натомість готуються адресні економічні санкції проти найбільших російських банків. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на урядові джерела.

Виключення Росії з усієї системи Swift є занадто делікатним для учасників переговорів, пише Handelsblatt. Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій у середньостроковій перспективі більше не домінуватиме Захід.

Тож переговори між європейцями та США зараз зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоб імпорт газу та нафти з Росії все ще можна було оплачувати, уточнює Handelsblatt.

Водночас Рада національної безпеки США (NSC) спростувала повідомлення Reuters (з посиланням на німецьку газету), що Захід більше не розглядає можливість відрізати Росію від SWIFT. Про це повідомила американська журналістка з пулу Білого Дому, ведуча FoxNews Джекі Хайнріх.

NSC: “Жоден з варіантів не відкидається. Ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо тяжких наслідків для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну”, — написала ведуча.

У грудні 2021 року Європарламент схвалив резолюцію, у якій, зокрема, йшлося, що у разі російської агресії проти України щодо РФ мають бути застосовані санкції. Серед яких, зокрема, пропонувалося заморозити фінансові й фізичні активи в ЄС і виключити Росію з платіжної системи SWIFT.

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