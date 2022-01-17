Європейський Союз і США відмовилися від ідеї відключити Росію від міжнародної системи Swift-платежів у разі російської військової операції проти України. Натомість готуються адресні економічні санкції проти найбільших російських банків. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на урядові джерела.
Виключення Росії з усієї системи Swift є занадто делікатним для учасників переговорів, пише Handelsblatt. Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій у середньостроковій перспективі більше не домінуватиме Захід.
Тож переговори між європейцями та США зараз зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоб імпорт газу та нафти з Росії все ще можна було оплачувати, уточнює Handelsblatt.
Водночас Рада національної безпеки США (NSC) спростувала повідомлення Reuters (з посиланням на німецьку газету), що Захід більше не розглядає можливість відрізати Росію від SWIFT. Про це повідомила американська журналістка з пулу Білого Дому, ведуча FoxNews Джекі Хайнріх.
NSC: “Жоден з варіантів не відкидається. Ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо тяжких наслідків для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну”, — написала ведуча.
У грудні 2021 року Європарламент схвалив резолюцію, у якій, зокрема, йшлося, що у разі російської агресії проти України щодо РФ мають бути застосовані санкції. Серед яких, зокрема, пропонувалося заморозити фінансові й фізичні активи в ЄС і виключити Росію з платіжної системи SWIFT.
Що відомо
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- У січні 2022 відбулася низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.
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