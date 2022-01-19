Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Відповідне відеозвернення було оприлюднене 19 січня на офіційному Telegram-каналі президента.

"Нам достатньо секунди, щоб без сумніву та вагань зробити героїчний вчинок. Але ми, на жаль, так само швидко, без сумніву і на емоціях, можемо робити дурниці. За секунду дійти до категоричного висновку, вірити чуткам, а не офіційним джерелам. Не відчувати, коли грають нашими емоціями. Не розуміти, коли маніпулюють нашими думками. А головне — не пам’ятати, як наступали на ті самі граблі багато разів і багато років", — зазначив Зеленський.

За словами президента, нині український інформаційний простір сповнений повідомленнями про війну з Росією та загрозу вторгнення, яке може статися щомиті та про те, що Україна нібито до нього не готова.

"Всю цю риторику в офіційних політичних заявах у новинах ЗМІ, у чутках біля під’їзду об’єднує одна річ, одне логічне питання: а в чому, власне, новина? Хіба це не є реальністю вже вісім років?", — зауважив політик.

Він нагадав, що ці ризики війни існують вже не перший рік, однак вони не стали більшими на відміну від ажіотажу, що створюється навколо них.

"Зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги. А також — емоції інвесторів та кон’юнктура для бізнесу. Послабити Україну, щоб примусити до поступок, створити такий фон, щоб наше "ні" звучало слабше", — підкреслив Зеленський.

Відтак президент закликав українців не піддаватися паніці, а ЗМІ — не роздмухувати її. Окрім того, він закликав до конкретики світових партнерів України.

"Важлива не лише інформація про те, що може зробити Росія, але й про те, що в цьому випадку буде робити світ. Без абстрактних "їм це не минеться", а називаючи конкретні санкції, конкретні заходи, на які готові весь світ", — наголосив Володимир Зеленський..

За його словами, Україна намагається розв'язати проблему у дипломатичний спосіб.

"Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищає свою землю. Не здасться, бо це — наша земля. Тікати нікуди. І це не новина. Ми про все знаємо, ми до всього готові, але робимо все, щоби врешті нам це не знадобилося. Робимо все для вирішення дипломатичним шляхом. Робимо все для настання миру в Україні", — зауважив президент.

Політик підкреслив що українська влада усвідомлює будь-які загрози державі.

"Кожен мій ранок починається з інформації про реальну ситуацію на Донбасі й поблизу наших кордонів. Ми знаємо про всі можливі загрози й розуміємо всі наші можливі дії у відповідь. Ми розраховуємо передусім тільки самі на себе. Не тому, що у нас не має підтримки — вона є, — а тому що у нас є гідність, є гордість. І саме через це у нас є партнери. І рівень їхньої підтримки, і міжнародної коаліції, високий як ніколи — і це не новина", — додав він.

Відтак Зеленський закликав українців зберігати спокій всупереч тривожним повідомленням ЗМІ.

"Що робити вам? Тільки одне — зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні. Не накручувати самих себе. На все реагувати мудро, не емоційно — головою, не серцем", — підсумував президент.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте також

Чи закриються "двері НАТО". Підсумки переговорів в Брюсселі

Чому Росія висунула НАТО умови, на які альянс не піде. Відповідає експредставник США Волкер

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу