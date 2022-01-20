США додали до санкційного списку чотирьох громадян України — двох чинних депутатів від партії "Опозиційна платформа – За життя", одного ексрегіонала та ексзаступника голови РНБО.

Як зазначено на сайті Міністерства фінансів США, санкції запроваджено через "шкідливу закордонну діяльність Росії".

До санкційного списку США додалися:

опозиційний депутат Тарас Козак ("Опозиційна платформа – За життя");

▪️ опозиційний депутат Олег Волошин ("Опозиційна платформа – За життя");

▪️ ексдепутат Ради від "Партії регіонів" Володимир Олійник;

▪ колишній заступник секретаря РНБО України (до 2014 року), ексдепутат Володимир Сівкович.

Заходи, зокрема, передбачають заморожування активів осіб, включених до санкційних списків, та заборону на подорожі до США. Обмеження запроваджені відповідно до підписаного Байденом у квітні 2021 року указу, спрямованого на покарання осіб, які мають відношення до зовнішньої агресії Росії.

Що відомо

Під час пресконференції 19 січня президент США Джо Байден заявив, що президент РФ Володимир Путін "не бачив таких санкцій, які я обіцяю, якщо Росія вторгнеться в Україну". Зокрема, він відзначив, що за такого сценацію російські банки більше не зможуть оперувати доларами.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.

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