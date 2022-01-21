Генеральне управління розвідки України отримало дані про нарощування Росією угрупувань та запасів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Серед завезених з території Росії запасів та техніки фіксують 7 тисяч тонн палива та декілька одиниць танків та БМП.

Відповідну інформацію опублікувало Генеральне управління розвідки України.

"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях", — ідеться у повідомленні.

"Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів понад 7 тис. тон пального, декілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі, для артилерійських систем і мінометів", — додали у відомстві.

У розвідці зазначили, що на території Росії здійснюється активний набір найманців, які направляються на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах.

Що відомо

10 січня російські окупанти розпочали збори резервістів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

На території РФ вербують людей, яких відправляють на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

Так званий "голова ЛНР" Леонід Пасечник підписав "указ" про проведення військові збори резервістів. Навчання окупанти планують провести з 10 по 15 січня

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