"Коронавіруси конкурують один із одним": Імунолог про майбутнє пандемії

Понад 14 мільйонів українців уже отримали дві дозі вакцини проти COVID-19. А ще понад 100 тисяч — отримали бустерну дозу вакцини. В ефірі Українського радіо Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України, розповів про бустерну вакцинацію, ефективність щеплення проти варіанту "Омікрон" та майбутнє пандемії коронавірусу.

Про бустерне щеплення

Сергій Комісаренко розповідає, що планував зробити бустерне щеплення проти коронавірусу ще у листопаді 2021 року. Але на той час в Україні не були дозволені бустерні щеплення, тож лікар відмовився зробити третю дозу вакцини.

"Для бустера рекомендують вакцинуватися РНК-вакциною або ДНК-вакциною. Не рекомендують CoronaVac, бо цей препарат викликає дуже слабку реакцію на третю вакцинацію", — розповідає Сергій Комісаренко.

Що ж до термінів вакцинації, Комісаренко каже, що третє щеплення бажано робити не раніше ніж через 6 місяців після другої дози.

"Можна третю дозу розтягнути навіть ще на довше, бо тоді імунна відповідь буде потужнішою. Але тут є небезпека, що людина може заразитися коронавірусом, якщо відкладатиме щеплення бустером", — каже Сергій Комісаренко.

Про завершення пандемії

Директор Інституту біохімії вважає, що у 2022 році пандемія не закінчиться, оскільки значна кількість людей на планеті залишаються невакцинованими.

"Велика кількість людей залишається невакцинованою, а це є субстрат для розвитку вірусу. Невакциновані люди будуть потім носіями вірусу і, на жаль, вони будуть хворіти і, на жаль, серед них будуть люди, які ще й помруть", — каже Сергій Комісаренко.

Невакциновані люди, за словами Комісаренка, будуть носіями вірусу, який розмножуватиметься та мутуватиме у їхніх організмах. Внаслідок цього з’являтимуться нові варіанти коронавірусу.

Про "Омікрон"

Сергій Комісаренко підкреслює, що різні варіанти коронавірусу змагаються між собою. Адже варіант "Дельта" з’явився у травні 2021 року та згодом захопив увесь світ. Проте, варіант "Омікрон" набув свого значного поширення лише за два місяці. Директор Інституту біохімії каже, що насправді лікарі не знають наскільки "Омікрон" поширився в Україні.

"Ми не можемо переконливо говорити, скільки у нас "Омікрону", чи скільки у нас "Дельти". Але те, що зараз починається новий пік захворюваності, це точно", —попереджає Комісаренко.

Спалахи "Омікрону" вже спостерігають в інших країнах. При цьому, значне поширення вірусу означає значну кількість жертв, що робить "Омікрон" не менш небезпечним ніж інші варіанти вірусу.

Про статистику захворювання

Сергій Комісаренко вважає, що статистика летальних випадків від коронавірусу менша ніж реальна кількість жертв.

"В Україні є проблеми зі статистикою щодо померлих від коронавірусу. За останню добу понад 13 тисяч нових випадків захворювання та 150 померлих. Я думаю, що справжня статистика приблизно вдвічі більша, коли йдеться про летальні випадки", — каже Комісаренко.

Але це проблема не лише України — вона глобальна. Зокрема, Комісаренко каже, що аналіз західних аналітиків дозволяє стверджувати про надмірну смертність від коронавірусу, яка не відображена в офіційній статистиці щодо захворювання. "Тобто у світі людство втратило від коронавірусу вже близько 7-8 мільйонів осіб. Такі цифри для сучасної медицини, коли маємо антибіотики, великі цифри. Від "іспанки" на початку ХХ ст. померло приблизно 75 мільйонів осіб". — каже Комісаренко.

По вакцинацію

За словами Сергія Комісаренка, вакцинація залишається найбільш ефективним засобом боротьби з коронавірусом. Усі вакцини, які зараз прийняті у світі міжнародними регуляторними інституціями, є ефективними.

"Ми живемо у час шаленого розвитку медико-біологічних наук, уже навіть розшифровано геном людини. Цей успіх дозволив зробити вакцини досить швидко і вони виявилися дуже ефективними. Особливо виявилися ефективними вакцини на основі нуклеїнових кислот, так звані ДНК-вакцини", — каже Комісаренко.

Усі сертифіковані ВООЗ вакцини були розроблені проти початкового варіанту вірусу та є менш ефективними проти пізніших варіантів. Але попри це, каже Директор Інституту біохімії, вакцини все одно захищають від вірусу.

"Для бустерної дози рекомендують щеплюватися вакциною на основі нуклеїнової кислоти: Pfizer, Moderna чи AstraZeneca. Вони не рекомендують використовувати CoronaVac", — каже Сергій Комісаренко.

Про зараження щеплених людей

"Вакцинація запобігає розвитку вірусу всередині людини. Людина може зустрітися з вірусом і не захворіти, але може і захворіти. Однак вакцинована людина перенесе захворювання значно легше", — каже імунолог.

Він додає, що згідно зі статистикою, 92% хворих були невакциновані. А тому вакцинація не має альтернатив.

Що відомо

Станом на 20 січня в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на COVID-19, що стало найбільшим показником від початку 2022 року.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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