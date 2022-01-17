З початку січня Міністерство охорони здоров’я закликало українців, старших 18 років, отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Ревакцинацію можна пройти через 6-9 місяців після 2-го щеплення. Станом на 17 січня бустерну дозу отримали майже 100 тисяч українців. Про ефективність бустерної дози вакцини та чи допоможе вона запобігти черговому спалаху захворюваності, Українському радіо розповів президент українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров’я України Іван Сорока.

Чому важливо робити бустерну дозу вакцини

"Додаткова доза покликана підвищити ефективність первинної вакцинації. Ті люди, які вакциновані двома дозами, та ті, що вже перехворіли, хворіють менше. І це дуже гарний прогностичний результат. Це свідчить про те, що в популяції формується певний пул людей, які вже мають імунітет до коронавірусної хвороби й певною мірою захищені від нових штамів. Практика показує, що вакциновані люди або ті, що перехворіли, якщо в майбутньому захворіють, то перенесуть хворобу набагато легше", — розповів лікар.

Які формули поєднання вакцин найефективніші в контексті бустерного щеплення

"МОЗ вважає, що найкраще після перших двох доз будь-якими вакцинами проводити щеплення саме мРНК-вакциною, тобто Pfizer або Moderna. Як засвідчують наші американські та німецькі колеги, ефективність вакцинації лікарів третьою дозою цими вакцинами є дуже високою", — пояснив Іван Сорока.

Чи відрізняються темпи введення бустерної дози у порівнянні зі звичайною вакцинальною кампанією?

"Процес доволі активний. Це говорить про хороші прогностичні результати в майбутньому. Також треба звернути увагу, що були святкові дні, багато людей подорожувало, вони повертаються додому і можуть активно залучитися до процесу отримання бустерної дози", — зазначив медик.

"На жаль, трапляється збільшення кількості хворих. Четверта хвиля в Україну вже прийшла, а отже, за перших симптомів треба зробити тестування, обмежити контакти і займатися ефективною профілактикою", — додав Сорока.

Він закликав громадян, щоб вони не перечікували, а зверталися до лікарів за направленнями й одержували допомогу, якщо у вас підтвердився коронавірус.

"Ми як експерти медичного клубу прогнозуємо появу найближчим часом полівалентних вакцин, які даватимуть захист від багатьох штамів коронавірусу, різних його підтипів. Це також дозволить уникнути високих рівнів захворюваності, зменшить летальність. На мою професійну думку, за 2 роки ми будемо жити у трохи кращих епідеміологічних умовах ― завдяки й стандартам лікування, і появі нових противірусних препаратів, які з’являться в Україні вже цього року", — поінформував президент українського медичного клубу.

Він зазначив, що завдяки новим медичним розробкам коронавірусна інфекція стане звичною сезонною хворобою, з якою боротися стане набагато легше.

"У компанії Biotech підтвердили, що їхні нові розробки матимуть клінічне застосування вже найближчим часом. Загалом, можна прогнозувати, що коронавірусне захворювання незабаром стане сезонною контрольованою хворобою. Але хотів би наголосити, що спорт, здорове харчування, ефективний здоровий сон мають стати основою турботи людини про власне здоров’я", — розповів лікар.

Чи вливає схожа симптоматика нового штаму "Омікрон" на занижену статистику захворюваності

"Статистика і раніше була занижена, на жаль, не всі групи пацієнтів мали доступ до ефективного ПЛР-тестування. Насправді темпи захворюваності сьогодні вищі, ніж це було наприкінці грудня. Щодо "Омікрону", він є менш патогенним, викликає менше ускладнень, він більше пристосовується до співжиття з людською популяцією, прагне зберегти свій генетичний матеріал, заразивши більшу кількість людей. Тому знову треба звернути увагу на людей літнього віку 60+", — відповів медик.

Як відомо, що ВООЗ внесла до списку препаратів, рекомендованих для лікування коронавірусу, два нових лікарських засоби. На думку Івана Сороки, вони будуть доступні в Україні вже цього року. Їх застосування призведе до серйозних покращень процесу лікування, а також знизить ризик швидкого розповсюдження вірусу.

Що відомо

За добу 13 січня в Україні виявили 10 476 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241). Летальних випадків – 140.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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