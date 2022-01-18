Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Україну та зустрівся з керівництвом держави та розвідки. Темою розмови була можлива подальша російська агресія проти України та "оцінка ризиків" такої агресії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного американського посадовця.

"Вони обговорювали потону оцінку ризиків Україні. Протягом перебування там, він (директор ЦРУ – ред.) він мав можливість обговорити поточну ситуацію, а також необхідні кроки для деескалації з президентом Зеленським", — повідомив неназваний посадовець у розмові з CNN.

Саме ЦРУ має давню політику не коментувати та не повідомляти про робочі подорожі директора.

Крім цього, 12 січня Україну відвідала делегація американських сенаторів від обох партій. Візит сенаторів-демократів Джин Сахін, Кріса Мьорфі, Річарда Блументаля та Емі Клубучар, а також сенаторів-республіканців Роба Портмана, Кевіна Крамера, Роджера Вікера мали на меті висловити парламентську підтримку Україні.

"Якщо Путін вважає, що він зможе увійти в Центральну чи Західну Україну без серйозного опору, тоді він фундаментально неправильно розуміє український народ та їхню готовність", — заявив Кріс Мьорфі журналістам.

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