Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Україну та зустрівся з керівництвом держави та розвідки. Темою розмови була можлива подальша російська агресія проти України та "оцінка ризиків" такої агресії.
Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного американського посадовця.
"Вони обговорювали потону оцінку ризиків Україні. Протягом перебування там, він (директор ЦРУ – ред.) він мав можливість обговорити поточну ситуацію, а також необхідні кроки для деескалації з президентом Зеленським", — повідомив неназваний посадовець у розмові з CNN.
Читайте також: Канада направила в Україну підрозділ Сил спеціальних операцій — ЗМІ
Саме ЦРУ має давню політику не коментувати та не повідомляти про робочі подорожі директора.
Крім цього, 12 січня Україну відвідала делегація американських сенаторів від обох партій. Візит сенаторів-демократів Джин Сахін, Кріса Мьорфі, Річарда Блументаля та Емі Клубучар, а також сенаторів-республіканців Роба Портмана, Кевіна Крамера, Роджера Вікера мали на меті висловити парламентську підтримку Україні.
"Якщо Путін вважає, що він зможе увійти в Центральну чи Західну Україну без серйозного опору, тоді він фундаментально неправильно розуміє український народ та їхню готовність", — заявив Кріс Мьорфі журналістам.
Що відомо
- За даними американської газети NYT, на початку року з Києва вивезли членів сімей дипломатів Російської Федерації. Серед можливих мотивів евакуації можуть бути: підготовка до нападу, частина пропаганди або ж психологічного впливу.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, який минулого тижня взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО, не готовий нині сказати, зменшилася військова напруга довкола України чи ні.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- У січні 2022 відбулася низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також
Чому США провалили санкції по Північному потоку і що буде далі. Відповідають сенатори
Росія не зможе довго утримувати війська у бойовій готовності — військовий експерт США
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!