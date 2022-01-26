Перші ліки проти COVID-19 в Україні: що необхідно знати про "Молнупіравір"

МОЗ України схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19. Препарат виробляє німецька компанія Merck у вигляді пігулок, які призначені для запобігання прогресуванню захворювання від легкого до середнього і важкого ступеня тяжкості. Суспільне розповідає, що відомо про нові ліки проти COVID-19.

Що таке "Молнупіравір"

"Молнупіравір" – це таблетка, яка складається з молекул N-гідроксицитидину, що змінюється в тілі людини, набуваючи здатності вбудовуватися у вірусну РНК. Це призводить до появи багатьох мутацій у генах SARS-COV-2, які перешкоджають функціонуванню вірусу. Як наслідок, в організмі людини зменшується кількість вірусних часток, що знижує тяжкість симптомів COVID-19.

Результати наукових досліджень опублікованих у журналі Science Translational Medicine доводять, що сполука є ефективною проти грипу, SARS-COV-2 та інших коронавірусів тварин. Препарат вбудовується у РНК вірусів, спричиняючи накопичення великої кількості шкідливих мутацій і блокуючи подальше розмноження вірусів у клітинах людини. Про це свідчать результати дослідження опубліковані в журналі Nature Structural and Molecular Biology.

AP

Наскільки він ефективний

Результати одного з перших досліджень ефективності препарату "Молнупіравір", опублікованих у British Medical Journal, показали його 50% дієвість у пацієнтів із захворюванням легкого та середнього ступеня тяжкості. Втім, остаточний аналіз ефективності показав зниження цього показника до 30%. Попри отримані результати, учасники експертної панелі Управління продовольства і медикаментів США схвалили екстрене використання препарату на практиці з надією, що він допоможе пацієнтам групи ризику уникнути госпіталізації чи смерті.

До групи підвищеного ризику належать пацієнти з надмірною вагою, віком понад 60 років, цукровим діабетом або хворобами серцево-судинної системи.

Які бувають побічні ефекти

Остаточний звіт клінічних випробувань, наданих компанією Merck, свідчить про "чистий профіль безпеки" препарату. Тобто добровольці, що брали участь у дослідженні, не мали серйозних побічних ефектів. Утім, прийом "Молнупіравіру" все ж може спровокувати діарею, запаморочення чи нудоту.

Чи можна приймати "Молнупіравір" для профілактики

"Молнупіравір" блокує розмноження вірусів, які вже потрапили в клітини людини, тому його слід приймати одразу після появи перших симптомів COVID-19. Наразі жодне зі світових регуляторних відомств не дозволило використання "Молнупіравіру" для профілактики COVID-19 перед контактом або одразу після контакту з інфікованим.

Кому варто приймати "Молнупіравір"

МОЗ рекомендує приймати препарат пацієнтам старшим 18 років, які мають високий ризик прогресування до важкої форми COVID-19, включаючи госпіталізацію або смерть.

"Морнупіравір" не можна використовувати дітям та підліткам молодшим 18 років, оскільки він може вплинути на ріст кісток і хрящів. Це зазначено в оціночному звіті Комітету з лікарських засобів Європейської медичної агенції.

Чи можна його вживати вагітним жінкам та жінкам під час грудного годування

Результати досліджень на тваринах показали, що препарат може завдати шкоди плоду, тому "Молнупіравір" не рекомендується застосовувати під час вагітності. Ба більше, якщо жінка має ймовірність завагітніти, лікар повинен оцінити всі ризики перш ніж призначати "Молнупіравір".

Виробник також зазначає, що під час лікування як чоловіки, так і жінки репродуктивного віку мають користуватися контрацептивами. Жінки мають продовжувати запобігати вагітності протягом чотирьох днів після останньої дози "Молнупіравіру" а чоловікам слід продовжувати використовувати контрацепцію протягом щонайменше трьох місяців після прийому останньої таблетки. Грудне вигодовування рекомендують відкласти на увесь період лікування, додавши чотири дні після прийому останньої дози.

Як поява нових варіантів SARS-COV-2 вплине на ефективність препарату

"Малнупіравір" діє безпосередньо на РНК коронавірусу провокуючи мутації. Послідовність РНК в цьому випадку не має значення, тому препарат буде ефективним проти усіх можливих варіантів SARS-COV-2. Результати клінічних випробувань "Малнупіравіру" проведених у США та інших країнах, свідчать про його ефективність проти усіх "варіантів, що викликають занепокоєння".

Чи потрібна українцям вакцинація після появи ліків від коронавірусу

"Молнупіравір" допомагає лікувати захворювання вже після інфікування. Вакцинація залишається важливою для запобігання інфекції SARS-CoV-2 та уповільнення її поширення. Щеплені особи мають менші шанси захворіти і потребувати терапії.

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