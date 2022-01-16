Станом на 16 січня в Україні підтвердили 6 379 нових випадків захворювання на коронавірус, що на 4190 випадків менше, ніж за попередню добу. Від ускладнення захворювання померли 88 людей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за минулу добу захворіли 503 дитини та 92 медпрацівники. До лікарень доправили 1 957 хворих, одужали 2 359 людей. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 754 458 людей, подолали хворобу 3 553 642 особи, померли 98 283 хворих.

Суспільне

За даними МОЗ, також за добу 15 січня в України щепили проти коронавірусу 39 769 людей. Першу дозу отримали 13 043 людини, другу дозу – 18 760 людей, додаткову дозу – 214 людей, бустерну дозу – 7 752 людини. Всього від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 985 043 людини, з них першу дозу отримали 14 985 041 людина, дві дози – 14 259 590 людей, додаткову дозу – 9 512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей. Загалом проведено 29 349 091 щеплення.

Що відомо

Станом на 15 січня в Україні виявили 10 569 нових випадків захворювання на коронавірус, померли 127 людей.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

Читайте також

Коронавірус і туберкульоз мають схожі симптоми — МОЗ

В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19

Чи варто робити бустерне щеплення та коли очікувати спад пандемії. Розповіла епідеміологиня

Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати

У ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу

"Онуки наших онуків інфікуватимуться SARS-CoV-2". Що буде з коронавірусом після пандемії

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу