За добу на COVID-19 захворіли понад 10,5 тисяч українців

Станом на 15 січня в Україні виявили 10 569 нових випадків, що на 93 випадки більше, ніж за попередню добу. Також зафіксовано 127 летальних випадків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, зокрема, упродовж минулої доби захворіли 727 дітей та 229 медпрацівників. До медзакладів доправили 1 682 людини, одужали 6 172 людини. За весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіли 3 748 079 людей, померли 98 195 хворих, подолали хворобу 3 551 283 пацієнтів.

Також у МОЗ поінформували, що за добу 14 січня проти COVID-19 щепилися 90 817 людей. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу – 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них першу дозу отримали 14 971 998 людей, дві дози – 14 240 830 людей, додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

Що відомо

За добу 13 січня в Україні виявили 10 476 нових випадків COVID-19, померли 140 людей.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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