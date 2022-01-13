В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу за добу — МОЗ

За добу 12 січня в Україні виявили 10 046 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 590, медпрацівників – 255). Летальних випадків – 191. За добу 102 580 людей вакцинувалися проти коронавірусу. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 676 людей;
- летальних випадків – 191;
- одужало – 7 202 пацієнти.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – понад 3,7 млн людей;
- одужало – понад 3,5 млн хворих;
- летальних випадків – 97 928;
- проведено ПЛР-тестувань – понад 17 млн.
Як повідомили у МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали майже 15 млн людей. Із них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень.
Епідситуація у країнах-сусідах
За даними Worldometers, станом на ранок 13 січня:
- у Польщі виявили понад 4,2 млн випадків COVID-19 (15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 100 тисяч людей, одужали — понад 3,7 млн хворих;
- у Росії виявили понад 10,7 млн випадків COVID-19 (6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 318 тисяч людей, видужали — понад 9,7 млн хворих;
- у Румунії виявили понад 1,8 млн випадків COVID-19 (29 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;
- у Білорусі виявили понад 710 тисяч випадків COVID-19 (58 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,7 тисяч людей, видужали — понад 703 тисячі хворих.
- в Угорщині виявили 1,3 млн випадків COVID-19 (42 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 40 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.
Що відомо
- За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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