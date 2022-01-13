В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу за добу — МОЗ

За добу 12 січня в Україні виявили 10 046 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 590, медпрацівників – 255). Летальних випадків – 191. За добу 102 580 людей вакцинувалися проти коронавірусу. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 676 людей;

летальних випадків – 191;

одужало – 7 202 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,7 млн людей;

одужало – понад 3,5 млн хворих;

летальних випадків – 97 928;

проведено ПЛР-тестувань – понад 17 млн.

Як повідомили у МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали майже 15 млн людей. Із них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень.

Суспільне

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на ранок 13 січня:

у Польщі виявили понад 4,2 млн випадків COVID-19 ( 15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 100 тисяч людей, одужали — понад 3,7 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, одужали — понад хворих; у Росії виявили понад 10,7 млн випадків COVID-19 ( 6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 318 тисяч людей , видужали — понад 9,7 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — понад хворих; у Румунії виявили понад 1,8 млн випадків COVID-19 ( 29 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 710 тисяч випадків COVID-19 ( 58 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,7 тисяч людей, видужали — понад 703 тисячі хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих. в Угорщині виявили 1,3 млн випадків COVID-19 (42 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 40 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.

Що відомо

За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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