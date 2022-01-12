Державне бюро розслідувань звинуватило народного депутата від "Європейської Солідарності" й п’ятого президента України Петра Порошенка в неявці до суду і заявило, що розраховує виконати всі процесуальні дії в день його повернення — тобто 17 січня.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Там нагадали, що в грудні 2021 року звернулися до Печерського районного суду Києва для обрання Порошенку запобіжного заходу, але через відсутність депутата в Україні слідчий суддя досі не розглянув це клопотання.

"Ухилення п'ятим президентом України від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу", — стверджують у ДБР.

Перед тим адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Печерський райсуд Києва ухвалив затримати його і доставити до суду, але Офіс генерального прокурора начебто приховує документ. Прессекретар суду Віталій Чергавий заявив Суспільному, що нічого з цього приводу коментувати не буде.

Раніше, 6 січня, у межах розгляду кримінального провадження про державну зраду суд наклав арешт на активи Порошенка. Його захист заявив, що серед арештованого майна — телеканали "Прямий" та "5-ий", які вже не належать політику. Держбюро розслідувань це спростувало.

Що відомо

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. Колишнього президента звинувачують у "державній зраді" та "сприянні тероризму" в межах так званої "вугільної справи".

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки.

За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

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