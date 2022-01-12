Є ухвала суду про затримання Порошенка для доставки до суду — адвокат

Печерський районний суд прийняв ухвалу про затримання народного депутата Петра Порошенка для доставки до суду. Однак, як стверджують адвокати експрезидента, Офіс генпрокурора документ приховує.

"Ми знаємо, цю інформацію, чомусь приховує ОГПУ, чомусь приховує Печерський суд, що існує така собі ухвала про затримання Петра Порошенка з метою його доставки до суду і існує клопотання ОГПУ про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу", — повідомив під час брифінгу адвокат політика Ігор Головань.

Він також зазначив, що захист офіційно звернувся до Печерського суду з клопотанням про призначення засідання у справі на 17 січня, щоб забезпечити Порошенку можливість бути присутнім на ньому. Раніше нардеп повідомив, що повернеться цього дня в Україну.

Суспільне звернулось за коментарем до Офісу генпрокурора.

Прессекретар Печерський районний суд міста Києваі Віталій Чергавий заявив Суспільному, що нічого з цього приводу коментувати не буде: "Це, якщо вірно трактувати процесуальне рішення "Дозвіл на затримання з метою приводу" — надходження, розгляд, усе пов'язане з такого приводу клопотаннями суд не коментує. Це має коментувати слідче провадження, або ж процесуальні керівники".

"Вугільна справа" Порошенка

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. Колишнього президента звинувачують у "державній зраді" та "сприянні тероризму".

"Вугільна справа" стосується розслідування схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Провадження розслідується СБУ і ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичної організації. Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

Що відомо

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки. За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.

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