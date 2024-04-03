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Порошенко заявив, що візьме участь у наступних президентських виборах
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Порошенко заявив, що візьме участь у наступних президентських виборах

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Порошенко заявив, що візьме участь у наступних президентських виборах
Петро Порошенко. УНІАН/Олександр Синиця

П'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що планує знову балотуватися в президенти України.

Про це Порошенко сказав в інтерв’ю Al Jazeera English.

При цьому політик додав, що для цього спочатку потрібно завершити бойові дії.

"Так, я збираюся брати участь у наступних виборах. Але спочатку для цих виборів нам потрібна перемога", — сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, чи він досі має президентські амбіції.

У разі вступу України до Європейського Союзу Порошенко планує балотуватися до Європарламенту, розповів він каналу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, аби президентські вибори 2024 року відбулися за планом. Однак, за його словами, їх проведення в умовах бойових дій складно організувати, і це суперечило б чинному законодавству.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Зеленський заявив, що не скасовував виборів в Україні. Перенесення голосування пов'язане з воєнним станом.

Що відомо про президентські вибори 2024 року в Україні

Вибори президента України були заплановані на 2024 рік. Перший тур мав відбутись 31 березня, другий (у випадку призначення) — 21 квітня.

Тодішній секретар РНБО Олексій Данілов раніше наголошував, що проводити вибори в Україні у 2024 році можливо лише за умови, що закінчаться воєнні дії.

"Під час війни проводити вибори – це доволі складна річ. Тому що, наголошую – це про справедливість. Держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити вкрай-вкрай важко", — сказав він.

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