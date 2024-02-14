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Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
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Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо

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Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Народний депутат, колишній президент України Петро Порошенко під час засідання суду, 11 лютого 2022 року. Фото: УНІАН

П'ятий президент України та керівник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що йому знову не дозволили виїхати за кордон — цього разу на Мюнхенську безпекову конференцію.

Заява оприлюднена на офіційній сторінці "Європейської солідарності" у Facebook.

За словами Порошенка, у Верховній Раді йому пояснили недопуск на конференцію тим, що отримали інформацію від керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова про те, що пʼятому президенту України нібито загрожує смертельна небезпека: одразу після перетину польського кордону, а особливо у Мюнхені.

Порошенко додав, що у нього нібито була запланована низка зустрічей, зокрема у польському Сеймі, з шістьма президентами та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Колишній президент назвав ситуацію "дипломатичним провалом".

"Йдеться про Україну, а не про поїздки депутатів. Влада прийняла рішення, що вона блокує нашу участь як опозиції", — сказав він.

Водночас у Верховній Раді України заявили, що заяви представників фракції "Європейська Солідарність" щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції з безпеки є "маніпулятивними".

У ВРУ зазначили, що до парламентської делегації, що братиме участь у конференції, від "Європейської солідарності" входить народний депутат України Олексій Гончаренко, а підтверджень щодо запланованих зустрічей Порошенка з керівництвом ЄС та іншими посадовцями у парламенті нібито не мають.

Водночас у "Європейській Солідарності" після цього заявили, що дана інформація від Верховної Ради є "брехливою".

"Всі відповідні документи по відрядженню були подані нами завчасно і підписані усіма структурами, застопорилося на Корнієнку і Стефанчуку. Так велів Офіс", — написали у фракції.

Суспільне звернулося за коментарем до Головного управління розвідки.

Що відомо про попередні спроби Порошенка виїхати за кордон

Першого грудня 2023 року Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та Сполучених Штатів та назвав це "антиукраїнською диверсією".

Нардеп від парламентської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що розпорядження голови парламенту Руслана Стефанчука на відрядження Петра Порошенка скасував віцеспікер Верховної ради Олександр Корнієнко.

У СБУ згодом пояснили, що колишнього президента не випустили за кордон через те, що Росія планувала використати зустріч Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном у своїх ІПСО проти України.

У травні колишнього президента Петра Порошенка прикордонники також не випустили за кордон. Тоді Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. Підставою  відмови у виїзді прикордонники називали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа" — не зчитувався QR код.

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