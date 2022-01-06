Порошенко повернеться в Україну 17 січня

П'ятий президент Петро Порошенко, якого українські правоохоронці підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу — у державній зраді та сприянні тероризму, повернеться в Україну 17 січня. Про це Порошенко написав у Facebook у четвер, 6 січня.

За його словами, наступний тиждень — з 10 по 15 січня — він працюватиме в Європі “над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в країні”.

“17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом”, — написав Порошенко.

"Вугільна справа" Порошенка

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. Колишнього президента звинувачують у "державній зраді" та "сприянні тероризму".

"Вугільна справа" стосується розслідування схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Провадження розслідується СБУ і ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичної організації.

У вересні-листопаді 2021 року в межах провадження правоохоронці вже повідомляли про підозру депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

За словами захисників Порошенка, вони мають намір заперечувати всі обвинувачення. Партія "Європейська солідарність" опублікувала заяву, у якій назвала справу "фейком і брехнею, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського" і "технологією відволікання уваги від суцільних провалів та гучних скандалів" влади.

ДБР викликало Порошенка на допит 20 і 23 грудня, але той поїхав за кордон. У відеозверненні з Польщі п'ятий президент заявив, що повернеться в Україну в січні.

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Що відомо

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки. За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

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