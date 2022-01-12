"У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 січня відбулись переговори з питань безпеки із Росією, представниками США та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у форматі саміту Росія-НАТО. Там мали обговорити ситуацію біля кордонів України і "гарантії безпеки", на яких наполягала Росія.Суспільне транслювало наживо виступ генсека НАТО Столтенберга за підсумками саміту, а також наводить головні тези.

Що сказав Столтенберг. Головне:

НАТО не обмежуватиме право держав на вступ до Альянсу, а Росія не має права вето щодо вступу України;

Якщо Росія використає силу проти України й піде далі, НАТО розгляне збільшення своєї присутності на Сході Альянсу;

В Альянсі розглядають можливість відкриття офісів НАТО у Москві та російського представництва — у Брюсселі;

У НАТО готові знову зустрічатися з Росією, щоб обговорити збільшення прозорості навчань, протидії кібератакам, а також питання ядерної політики;

Росія підтримала ідею провести серію подальших зустрічей із НАТО в різних форматах щодо обмеження розміщення ракет, однак поки не пристала на конкретні пропозиції.

"Це визначальний момент для європейської безпеки. Це була нелегка дискусія, але саме тому ця зустріч була такою важливою. У нас були дуже серйозні зміни щодо ситуації в Україні, навколо України і що це означає для європейської безпеки", — сказав він.

"Протягом 3 років такі зустрічі неможливо було зібрати. Це визначальний момент для європейської безпеки", — заявив Столтенберг.

"Саме тому ця зустріч була такою важливою. У нас були дуже серйозні зміни щодо ситуації в Україні й навколо України. Є значні розбіжності між членами Альянсу та Росією щодо цих питань. Цю різницю буде нелегко подолати, але це – позитивний знак, що всі союзники по НАТО сіли із Росією за один стіл і обговорюють дуже важливі теми", – наголосив генсек.

Він сказав, що РФ висунула пропозиції щодо "гарантій безпеки". Йдеться знов-таки про вимогу РФ не приймати в НАТО країни – колишні учасниці СРСР (а отже й Україну). У НАТО не пішли на цю вимогу. Альянс, за словами Столтенберга, залишився на позиції права кожної країни стати учасницею НАТО. Він наголосив, що країни домовились і про подальші зустрічі.

"Говорячи про членство, всі союзники об'єднані щодо головного принципу, що кожна нація має право обирати свій власний шлях. І це записано в документах. Союзники погоджуються, що тільки Україна і 30 союзників можуть вирішити, коли Україна готова (до вступу в НАТО). Росія не має права вето щодо того, чи стане Україна чланом НАТО", — заявив Столтенберг.

Столтенберг також повідомив, що союзники готові розглянути покращення каналів військової комунікації і можливість відкриття офісів НАТО в Москві і російського представництва у Брюсселі.

Також обговорили ядерне питання і питання "присутності ракет в Європі".

"Росія порушила договір, Росія почала розміщувати ракети", — сказав Столтенберг. Тому договір про Ракети середньої дальності, за його словами, "рухнув". Тепер треба відновити домовленості, додав генсек. За його словами, Росія підтвердила і підтримала серію зустрічей і консультацій щодо обмеження ракетних озброєнь.

"Ми готові сідати разом, одночасно ми сподіваємося, що серія зустрічей знайде підтримку Росії". При цьому альянс запропонував Росії різні формати перемовин за участі США, НАТО та ОБСЄ.

"Ми повинні обговорювати, сідаючи разом, тому що нам потрібна деескалація. Треба говорити більш конкретно із конкретних питань. Ми готові сідати за стіл перемовин", – підкреслив генсек.

Столтенберг заявив, що застосування сили Росією проти України буде "великою стратегічною помилкою".

"Росія має військову силу в Грузії, Україні, Криму, а також в Молдові. Ці сили викликають стурбованість уряду цих країн. Їх туди не запрошували. Від Росії вимагали відвести ці сили і поважати кордони всіх країн і для безпеки і миру в Європі це необхідно. Ми не збираємося йти на компроміс щодо основних принципів", — додав генеральний секретар.

За словами посадовця, твердження, що "НАТО – це агресивний альянс", не має підстав: "НАТО – це безпековий Альянс, і ми реагуємо лише тоді, коли є загроза для наших союзників. Наша мета — безпека в Європі", — зазначив він.

Столтенберг наголосив, що Україна – суверенна держава, яка має право на самооборону.

"Україна зараз протистоїть Росії, тому що Росія — величезна сила. Росія вже застосовувала свої сили проти України, вона окупувала Крим і контролює сепаратистів на Донбасі. Росія застосовувала і продовжує застосовувати силу проти України, нагромаджує війська", — підкреслив посадовець.

Відтак генеральний секретар вкотре закликав до деескалації ситуації на сході України.

"Якщо Росія готова знайти політичний шлях – ми відкриті до обговорення різних питань. Але ми не готові йти на компроміси у питанні того, що країни можуть обирати свій власний шлях", – наголосив Столтенберг.

Єнс Столтенберг зауважив, що нині зберігається ризик нового конфлікту в Європі.

"Тому ми й проводимо ці переговори. Ми готові сідати за стіл, обговорювати ракети середньої дальності та інші питання, Ми сказали Росії – як тільки буде загроза, ми будемо впроваджувати санкції", – підкреслив він.

Водночас генсек нагадав, що Україна є партнером НАТО, тому отримує від альянсу політичну підтримку.

"Утім, Україна не є членом НАТО. А принцип 5-ї статті охоплює лише членів Альянсу. Дуже ризиковано спекулювати щодо цієї можливості. Ми розуміємо, що треба вести переговори", – додав Столтенберг.

Що відомо

На початку січня відбулась низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Так 9 січня заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час якого міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

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