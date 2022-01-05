Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає доречним та своєчасним звернення за допомогою до партнерів із Організації договору про колективну безпеку — аналогу військово-політичного альянсу НАТО. Про це він заявив у своєму черговому зверненні після наради у Радбезі країни, передає Minval.Az.

"Покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до голів держав ОДКБ – надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози. Насправді це вже не загроза, це підрив цілісності держави та найголовніше – це напад на наших громадян, які просять мене, як главу держави терміново надати їм допомогу", — повідомив президент Казахстану.

Токаєв заявив, що наразі в Казахстані триває антитерористична операція — він, відповідно, глава штабу. За його словами, протестувальники на вулицях — це міжнародні терористи, а самі акції протесту — акт агресії.

Він повідомив, що терористи захопили 5 літаків в міжнародному аеропорту "Алмати".

Як відомо, до складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. В рамках ОДКБ країни-учасниці договору можуть надсилати свої війська до Казахстану.

Головне про протести в Казахстані читайте тут.

Що відомо

Мітинги в Казахстані почалися ввечері 1 січня після того, як вартість скрапленого газу з 60 тенге піднялася до 120 тенге за літр (7,53 грн) через скасування цінового регулювання. Протести розпочалися в західній Мангістауській області, яка спеціалізується на нафтовидобуванні. Але з 4 січня акції протесту почалися і в містах у центрі та на півдні країни.

Протести розпочалися в західній Мангістауській області, яка спеціалізується на нафтовидобуванні. Але з 4 січня акції протесту почалися і в містах у центрі та на півдні країни. Влада 4 січня пішла на компроміс, пообіцявши знизити вартість газу до 50 тенге за літр у Мангістауській області. Але протести це не спинило, люди почали виходити далі. ЗМІ повідомляли про сутички між правоохоронцями й мітингувальниками, зокрема в Алматі й Актау.

Після цього Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням до населення. Він закликав людей "не піддаватися на провокації зсередини та ззовні та ейфорію мітингувальництва й уседозволеності" та заявив, що в Казахстані "влада не впаде". Крім того, президент Казахстану запровадив до 19 січня надзвичайний стан в Мангістауській області, Алмати й Нур-Султані, а також розпустив уряд.

5 січня протести в Казахстані не припинилися: в Алмати протестувальники захопили будівлю акімату (місцевого парламенту) і зайнялася будівля прокуратури, в Актобі під час спроби штурму акімату поліція застосувала сльозогінний газ. Крім того, по всьому Казахстану відключили інтернет, а влада почала блокувати вебверсію месенджера Telegram та блокує протокол OpenVPN.

Влада Алмати заявила про 190 постраждалих: 137 силовиків та 53 цивільних. Понад 200 людей затримали, ведеться досудове розслідування за 13 фактами насильства щодо представників влади, хуліганства та нападів на державні будівлі.

Посольство України у Казахстані закликало громадян не відвідувати Казахстан через комендантську годину, запроваджену у країні на тлі протестів.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу