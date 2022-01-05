Газ, відставка уряду та розгони демонстрантів. Що відбувається у Казахстані

У центрі Алмати в Казахстані вранці 5 січня почалися сутички між мітингувальниками та поліцією. Попри рішення президента країни про відставку уряду протестувальники залишилися на вулицях, вимагаючи відставки парламенту та припинення переслідувань демонстрантів. Унаслідок зіткнень травмовані майже 200 людей.

Станом на 13:30 за даними моніторингового сервісу GlobalCheck оператор Казахтелеком відключив інтернет на всій території країни. Окрім того, влада почала блокувати веб-версію месенджера Telegram та блокує протокол OpenVPN.

Станом на ранок 5 січня на вулицях Алмати залишалося близько 6 тисяч протестувальників, передає "Радио Азаттык". Сутички почалися після мітингувальники намагалися пройти через двори на вулицю Байтурсинова. Відтак поліція застосувала проти мітингувальників спецзасоби, зокрема, світлошумові гранати.

Відео "Радіо Свобода"

Через масові демонстрації у столиці країни Нур-султані та Алматинській області запроваджено надзвичайний стан до 19 січня.

Близько 11:00 близько 10 тисяч демонстрантів прийшли на площу Республіки, пізніше вони штурмували та увірвалися до будівлі акімату Алмати. У будівлі почалася пожежа.

АР

Окрім того, пожежа почалася у будівлі прокуратури міста, передає Радіо Свобода.

Мітингувальники також намагаються прорватися до місцевих адміністрацій в інших містах. В Актобі при спробі штурму будівлі акімату поліція застосувала проти нападників сльозогінний газ. Очевидці також повідомляють, що у будівлі адміністрації близько 13:20 стався вибух, внаслідок якого є травмовані.

За даними Департаменту охорони здоров’я Алмати, внаслідок сутичок до медичних закладів звернулися 190 осіб, 40 травмованих — шпиталізовані, з них 7 — у реанімації, серед яких четверо поліцейських. Усього травмовані 137 силовиків та 53 цивільних.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Казахстану, станом на 5 січня розпочато досудове розслідування за 13 фактами насильства щодо представників влади, хуліганства та нападів на державні будівлі. За порушення громадського порядку затримали понад 200 осіб.

При цьому, міська влада Алмати назвала дії силовиків заходами "щодо стабілізації ситуації та забезпечення законності".

Оновлено 15:30. У Казахстані відключили інтернет на всій території. За даними моніторингового сервісу GlobalCheck, оператор "Казахтелеком" відключив інтернет на всій території країни. Окрім того, влада почала блокувати вебверсію месенджера Telegram та блокує протокол OpenVPN.

А в терміновому зверненні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки країни замість свого попередника Нурсултана Назарбаєва, який мав обіймати цю посаду довічно.

"У нашому улюбленому місті (Алмати — ред.) відбуваються масові напади на співробітників правопорядку. Серед них є вбиті й поранені... Натовпи бандитських елементів б'ють військовослужбовців, знущаються з них, голими водять вулицями, застосовують насилля щодо жінок, грабують крамниці...

Тому як глава держави і відсьогодні глава Ради безпеки маю намір діяти максимально жорстко. Це питання безпеки наших громадян, які звертаються з численними проханнями до мене захистити їхнє життя і життя їхніх сімей", — заявив Токаєв.

З чого все почалося

Мітинги почалися ввечері 1 січня після того, як вартість скрапленого газу з 60 тенге піднялася до 120 тенге за літр (7,53 грн) через скасування цінового регулювання. Протести розпочалися, зокрема, в містах Жанаозен, Курик й Акшукурі. Найбільше людей зібралися в місті Актау — адміністративному центрі західної Мангістауської області: третього січня, за оцінками "Радио Азаттык", там були близько шести тисяч людей. Також демонстрації охопили міста Нур-Султан, Уральськ, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау.

Якщо спершу протестувальники вимагали лише зниження цін на газ, то потім їхні вимоги розширилися: вони також хочуть викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики та заводи й скоротити безробіття.

Учасники акцій на головній площі Актау скандували "Уряд у відставку!" і "Шал, кет!" ("Старий, іди геть!"). Це гасло використовують під час мітингів із вимогою до колишнього президента Нурсултана Назарбаєва піти з політики.

Крім того, в Алмати після початку демонстрацій почалися перебої зі зв'язком: зокрема не працюють месенджери WhatsApp і Telegram. Оператор "Білайн" заявив, що в Казахстані обмежені послуги надання мобільного інтернету "з незалежних від компанії причин". А видання Orda.kz та інформаційне агентство "КазТАГ" заявили про блокування.

Відставка уряду та зниження ціни на газ

На тлі масових протестів прем'єр-міністр країни Аскар Мамін подав у відставку. Її прийняв президент Касим-Жомарт Токаєва. За законом, разом із прем'єром у відставку було відправлено і весь уряд.

Президент Казахстану Токаєв заявив, що на урядовцях лежить відповідальність за масові протести через підвищення ціни на газ.

Окрім того, 4 січня президент оголосив про зниження ціни на газ до 50 тенге (близько 3 гривень). В Україні вартість скрапленого газу становить близько 18 гривень.

"Уряд у межах даних йому повноважень з метою забезпечення стабільності країни прийняв рішення знизити в Мангистауської області ціну за скраплений газ до 50 тенге за літр", — написав Токаєв.

Що кажуть учасники протестів

"Зараз головна причина - це незадоволення владою, Я вчора допізна теж був на площі. На жаль, зараз поки перебій з транспортом. І за моєю інформацією у нас в Уральську всіх чоловіків, які підходять до площі, забирає поліція. Але в Атирау, де і зараз ідуть протести. І в сусідній Актюбі люди вже прорвалися в акімат. Мені щойно подзвонили сказали. Їх, щоправда, розігнали світло-шумовими гранатами, але вони не здаються, стоять далі", — розповів Суспільному житель Уральська Рауль Упоров.

За його словами наразі в місті проблеми зі зв'язком та інтернетом.

"Насправді, каталізатором стало підвищення цін. Але це лише каталізатор. От вчора я був на площі і туди приходили люди, які взагалі вперше вийшли на мітинг. І вони казали, що ми сюди прийшли не тому, що газ подорожчав. Ми втомилися від корупції, ми стомилися від того, що цією країною керує одна людина (експрезидент країни Нурсултан Назарбаєв). Нинішній президент Токаєв, зрозуміло, що це просто підсаджений президент, який нечесно виграв ці вибори. Вони всі цим незадоволені, і це невдоволення виплескується. Люди дуже рішуче налаштовані зараз", — наголосив Упоров.

Він також зазначив, що протести охопили не лише міста, а й села, а влада перекрила дороги, які ведуть в районні центри, щоб люди не могли виїхати з сіл.

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