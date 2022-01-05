Посольство України закликало утриматись від поїздок до Казахстану

Посольство України у Казахстані закликало громадян не відвідувати Казахстан через комендантську годину, запроваджену у країні на тлі протестів.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства.
"У зв'язку із введенням з 5 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в місті Алмати, Алматинській та Мангистауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану", – йдеться у повідомленні.
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При цьому тим українцям, які вже перебувають на території Казахстану, радять утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні.
У разі необхідності звернутися до посольства можливо за телефоном +7(705) 755 6610.
Раніше повідомлялося, що у столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан до 19 січня.
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