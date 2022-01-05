У Казахстані на тлі протестів відключили інтернет

У Казахстані, де тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи відставки влади, відключили інтернет на всій території.

За даними моніторингового сервісу GlobalCheck оператор "Казахтелеком" відключив інтернет на всій території країни. Окрім того, влада почала блокувати вебверсію месенджера Telegram та блокує протокол OpenVPN.

Як розповів Суспільному один із учасників протестів у місті Уральськ Рауль Упоров, перебої зі зв'язком почалися ще 4 січня.

"Месенджери вчора відключили. Спершу почали глушити локально, там, де відбувалися протести. Ввечері вже, коли люди вийшли до будівель адміністрацій, акіматів, інтернет почали глушити по всій країні. Facebook вимкнули. Ми зараз можемо побачити це. Я зараз через VPN з вами розмовляю. Месенджери запрацювали сьогодні десь години 4 тому. Це Whatsapp і Telegram запрацювали. Вчора всі месенджери відключили: вайбер, телеграм, сигнал - всі відключили. Зараз ситуація трохи покращується. Платіжні системи теж зупинилися. Люди хочуть отримати пенсії чи заплатити за кредит, а у них не виходить", — розповів він.

Що відомо

Мітинги почалися ввечері 1 січня після того, як вартість скрапленого газу з 60 тенге піднялася до 120 тенге за літр (7,53 грн) через скасування цінового регулювання. Протести розпочалися, зокрема, в містах Жанаозен, Курик й Акшукурі. Найбільше людей зібралися в місті Актау — адміністративному центрі західної Мангістауської області: третього січня, за оцінками "Радио Азаттык", там були близько шести тисяч людей. Також демонстрації охопили міста Нур-Султан, Уральськ, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау.

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