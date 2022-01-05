Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі масових протестів

На тлі масових протестів, які охопили низку регіонів Казахстану, уряд країни пішов у відставку. Водночас щоб зупинити демонстрацій, влада країни оголосила надзвичайний стан до 19 січня.

Відставка уряду

"Президент повідомив, що прем'єр-міністр Аскар Мамін подав прохання щодо відставки. Вона прийнята главою держави", — повідомили у пресслужбі президента країни Касим-Жомарт Токаєва.

Як відзначається, відставка прем'єр-міністра означає припинення повноважень уряду. Члени уряду продовжать виконувати обов'язки до формування нового складу. Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра призначено Аліхана Смаїлова.

Окрім того, президент Казахстану Токаєв заявив, що на урядовцях лежить відповідальність за масові протести через підвищення ціни на газ.

Протести і надзвичайний стан

Опівночі з 4 на 5 січня Токає оголосив в країні надзвичайний стан, який діятиме до 19 січня.

"Глава держави відзначив поступове виправлення ситуації в Алмати та Мангістауській області після введення режиму надзвичайного стану. Він наголосив, що всі повноваження щодо стабілізації ситуації були надані, основне навантаження лежить на МВС, СОБР та Нацгвардії, які успішно виконують свої завдання", — заявили у пресцентрі президента.

Станом на ранок 5 січня на мітингах в Алмати затримано понад 200 людей, у місті перекрито центральну площу та прилеглі до неї вулиці – туди не пускають пішоходів та автотранспорт, передає Радіо Азаттык. Повідомляється про численні сутички учасників протестів із поліцією, яка застосовує спецзасоби.

АР

Також за даними місцевих ЗМІ, на протестах ввечері 4 січня в Атирау силовики намагалися перекрити дорогу великій колоні протестувальників, але люди прорвали оточення і почали збиратися на центральній площі Ісата та Махамбета.

АР

З чого все почалося

Протести розпочалися зокрема в містах Жанаозен, Курик й Акшукурі. Найбільше людей зібралися в місті Актау — адміністративному центрі західної Мангістауської області: третього січня, за оцінками "Радио Азаттык", там були близько шести тисяч людей.

Якщо спершу протестувальники вимагали лише зниження цін на газ (бо не можуть дозволити купувати паливо за новими цінами), то потім їхні вимоги розширилися: вони також хочуть викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики та заводи й скоротити безробіття.

Учасники акцій на головній площі Актау скандували "Уряд у відставку!" і "Шал, кет!" ("Старий, іди геть!"). Це гасло використовують під час мітингів із вимогою до колишнього президента Нурсултана Назарбаєва піти з політики.

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