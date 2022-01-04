У Казахстані тисячі людей протестують через збільшення цін на газ

На заході Казахстану на вулиці кількох міст вийшли протестувальники через підвищення цін на газ.

Мітинги почалися ввечері 1 січня після того, як вартість скрапленого газу з 60 тенге піднялася до 120 тенге за літр (7,53 грн), передає Радіо Азаттык.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший — в Актау. 3 січня на площі міста вийшли близько 6 тисяч людей. Також протягом трьох днів протестів кількість вимог протестувальників збільшилася: окрім зниження ціни на газ вони хочуть викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики та заводи, скоротити безробіття.

Учасники акцій на головній площі Актау скандували "Старий, іди геть!". Це гасло використовують під час мітингів з вимогою до колишнього президента Нурсултана Назарбаєва піти з політики.

У відповідь на протести президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв опублікував твіт із заявою, що урядова комісія "пристала до роботи" в Актау, а демонстранти "мають бути готові до діалогу".

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