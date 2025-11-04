Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що взяв під особистий контроль ситуацію з оголошеним голодуванням заарештованого в Італії українця Сергія Кузнєцова. Сергія Кузнєцова звинувачують у підриві газопроводів "Північний потік".

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Facebook.

"Я звернувся до Омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі з проханням забезпечити дотримання базових прав і належних умов утримання українця. Завтра представники Офіс Омбудсмана України будуть намагатись отримати доступ до місця тримання Сергія Кузнєцова, щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я та надати необхідну підтримку", — повідомив Дмитро Лубінець.

Раніше стало відомо, що заарештований в Італії за підозрою у підриві "Північних потоків" українець Сергій Кузнєцов оголосив голодування, вимагаючи поваги до основних прав у в'язниці.

Адвокат Сергія Кузнєцова Ніколо Канестріні повідомив, що в італійській в'язниці не забезпечини дієту для його підзахисного, через що його здоровʼя погіршилося.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

21 серпня італійська поліція заарештувала українця Сергія Кузнєцова за підозрою у підриві газопроводу "Північний потік".

16 вересня суд у Болоньї перекваліфікував справу Сергія Кузнєцова як тероризм під час видачі рішення про екстрадицію до Німеччини. Та Німеччина у своєму запиті на екстрадицію вказувала, що Кузнєцова підозрюють у диверсії.

30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік”. Чоловіка затримали в Прушкові та перевели до районної прокуратури у Варшаві.

1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира Журавльова під вартою строком на сім днів.

6 жовтня суд продовжив ще на 40 днів тимчасове утримання українця.

16 жовтня верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова через неправильну перекваліфікацію справи.

17 жовтня Окружний суд у Варшаві ухвалив рішення відхилив запит Німеччини на екстрадицію українця Володимира Журавльова та постановив негайно звільнити його з-під варти. Суд заявив, що докази від німецьких правоохоронних органів вмістились на одну сторінку, тому він не може врахувати їх у справі щодо екстрадиції.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск та президент країни Кароль Навроцький привітали рішення суду Варшави щодо екстрадиції Володимира Журавльова.