Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у справі про підрив "Північних потоків" через неправильну перекваліфікацію.

Про це Суспільному повідомив адвокат українця Ніколо Канестріні.

За словами адвоката, 16 вересня суд у Болоньї перекваліфікував справу Сергія Кузнєцова як тероризм під час видачі рішення про екстрадицію до Німеччини. Та Німеччина у своєму запиті на екстрадицію вказувала, що Кузнєцова підозрюють у диверсії.

"Ця перекваліфікація мала кілька наслідків, зокрема відмову моєму клієнту в праві особисто бути присутнім на судовому засіданні”, — зазначив адвокат Канестріні.

За його словами, європейське законодавство не допускає перекваліфікацію дій підозрюваного у злочинах, за які передбачена обов'язкова видача країні, що видала ордер. Також перекваліфікація вплинула на розгляд справи у суді — Кузнєцову не дозволили особисто бути присутніми на засіданні.

Верховний суд Італії підтримав позицію захисту Сергія Кузнєцова та скасував рішення про екстрадицію.

Також Ніколо Канестріні зазначив, що правоохоронні органи Німеччини не надали захисту Кузнєцова матеріали справи, попри усталений принцип, згідно з яким після арешту захист повинен мати доступ до всіх відповідних матеріалів.

21 серпня італійська поліція заарештувала українця Сергія Кузнєцова за підозрою у підриві газопроводу "Північний потік".

30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік” (Nord Stream). Чоловіка затримали в Прушкові та перевели до районної прокуратури у Варшаві.

1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира Журавльова під вартою строком на 7 днів.

6 жовтня суд продовжив ще на 40 днів тимчасове утримання українця.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

Як пише RMF FM, німецька сторона стверджує, що виявила безпосередню причетність українця до вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу, і, за їхніми словами, у вересні 2022 року він нібито “приплив із Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі”.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир З. останнім часом проживав поблизу Варшави. Як тоді з'ясували журналісти ARD, а також щоденних газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт Володимира З., але тоді польська влада не заарештувала українця.

У серпні в Італії заарештували іншого українця, який нібито був причетний до вибухів на трубопроводі “Північний потік”. Його ідентифікували як Сергія Кузнєцова. Він нібито перебував на борту яхти під час диверсії, що сталася восени 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що чоловік нібито координував операцію, а його спільників досі розшукують.

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки що оцінити неможливо".

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік".

Червінський заперечував свою причетність.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — сказав у коментарі WP Червінський.

В інтерв'ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

"Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації", — сказав Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.