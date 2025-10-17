У пʼятницю, 17 жовтня у Варшаві відбулося засідання у справі громадянина України Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює у причетності до вибухів на газопроводі "Північний потік". За його підсумками, суд ухвалив рішення відхилив запит Німеччини на екстрадицію українця та постановив негайно звільнити його з-під варти.

Про це пише польське видання RMF24.

"Суд не погодився видати німецькій стороні підозрюваного у підриві "Північного потоку" Володимира Ж. і скасував його тимчасовий арешт", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед оголошенням рішення суду адвокат українця Тимотеуш Папроцький, заявив що "Володимир Ж. не може розраховувати на справедливий суд у Німеччині".

"Якщо влада Європейського Союзу визнає "Північний потік 1" та "Північний потік 2" бойовою інфраструктурою РФ, що передбачено регламентами та рішеннями Ради ЄС, які підтримують військові дії в Україні, то як, незважаючи на це знання, Німеччина може побачити дії, які є конституційним саботажем?", — додав Папроцький.

У відповідь на запитання журналіста, чи можна судити будь-якого українця у такій справі, Папроцький наголосив, що "жоден громадянин України не може бути притягнутий до відповідальності або засуджений за дії, спрямовані проти Росії".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення суду, назвавши його справедливим.

"Польський суд відмовив у видачі українця, підозрюваного у вибуху «Північного потоку-2», до Німеччини та звільнив його з-під варти. І це справедливо. Справу закрито", — написав Туск.

Нагадаємо, 30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік” (Nord Stream). Чоловіка затримали в Прушкові та перевели до районної прокуратури у Варшаві.

1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира Журавльова під вартою строком на 7 днів.

6 жовтня суд продовжив ще на 40 днів тимчасове утримання українця.

