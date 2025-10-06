Суд у Варшаві залишив українця Володимира Журавльова під вартою на 40 днів під час засідання 6 жовтня. Його підозрюють у підриві газопроводів “Північний потік” та “Північний потік-2”. Німеччина вимагає його екстрадиції.

Про це повідомляє RMF24.

За даними видання, прокурори Польщі просили про 100 днів під вартою для Володимира Журавльова для проведення досудового розслідування. Суд задовольнив прохання прокурорів лише частково.

Німеччина підозрює Володимира Журавльова у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Німецькі правоохоронні органи вимагають екстрадиції українця до країни. Польський суд ще не задовольнив прохання німецької сторони через досудове розслідування у Польщі. Польська прокуратура має 100 днів на розслідування.

Під час засідання суду перед будівлею пройшов протест проти арешту українця. Адвокати Володимира Журавльова клопотали про запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою.

Протест перед будівлею суду, де розглядали запобіжний захід для Володимира Журавльова, Варшава, 6 жовтня 2025 рік. Facebook

30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до вибуху на газопроводі “Північний потік” (Nord Stream). Чоловіка затримали в Прушкові. Наразі його перевели до районної прокуратури у Варшаві.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

Як пише RMF FM, німецька сторона стверджує, що виявила безпосередню причетність українця до вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу, і, за їхніми словами, у вересні 2022 року він нібито “приплив із Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі”.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир З. останнім часом проживав поблизу Варшави. Як тоді з'ясували журналісти ARD, а також щоденних газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт Володимира З., але тоді польська влада не заарештувала українця.

Речник Генеральної прокуратури Анна Адамяк повідомила після публікацій у німецьких ЗМІ, що “польська прокуратура, отримавши Європейський ордер на арешт, мала підтвердити його (розшукуваного українця – ред.) місце перебування; Володимир З. покинув територію Польщі”.

У серпні в Італії заарештували іншого українця, який нібито був причетний до вибухів на трубопроводі “Північний потік”. Його ідентифікували як Сергія Кузнєцова. Він нібито перебував на борту яхти під час диверсії, що сталася восени 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що чоловік нібито координував операцію, а його спільників досі розшукують.

Італійське інформаційне агентство ANSA повідомило, що 49-річного чоловіка заарештували поблизу Ріміні, коли він відпочивав з родиною на узбережжі Адріатичного моря.

Кузнєцов нібито мав виконувати роль координатора та перебувати на борту човна, що рухався поблизу місця детонації “Північного потоку” у вересні 2022 року. Він заперечує свою причетність до вибухів. Раніше Кузнєцов, якого заарештували в Італії та звинуватили у нібито підриві газопроводу "Північний потік", заявив на суді, що у день, коли стався вибух, він перебував в Україні.