Адвокат громадянина України Володимира З., якого Німеччина підозрює у причетності до підриву обох ниток газопроводу "Північний потік", Тимотеуш Папроцький заявив, що оскаржить тимчасовий арешт свого клієнта.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

Захисник нагадав, що 1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира З. під вартою строком на 7 днів.

"Наразі Володимир З. перебуває в слідчому ізоляторі у Варшаві, а сьогодні (3 жовтня — ред.) захист подасть скаргу на рішення суду про тимчасовий арешт на 7 днів. Таким чином мій клієнт показує, що не згоден з рішенням суду, попри те, що Апеляційний суд не встигне розглянути скаргу до 7 жовтня", — сказав він.

За словами адвоката, це має "символічне значення" в контексті "рішучості" українця.

"У разі подання прокуратурою клопотання про продовження тимчасового арешту, захист буде клопотати про застосування неізоляційних запобіжних заходів, включаючи майнову поруку, щоб мій клієнт міг відповідати у суді, перебуваючи на свободі", — пояснив подальші дії Папроцький.

Також захисник Володимира З. зазначив, що на цьому етапі розгляду справи він буде "послідовно діяти" інтересах свого клієнта, використовуючи всі правові засоби, передбачені польським та міжнародним правом.

Адвокат додав, що вже у понеділок, 6 жовтня, суд, ймовірно, призначить чергове засідання щодо обрання запобіжного заходу для українця.

Що інкримінують Володимиру З.

Папроцький розповів, що німецька сторона звинувачує його клієнта в тому, що у вересні 2022 року, він спільно з іншими особами, брав участь у встановленні вибухівки на обох нитках газопроводів "Північний потік" як водолаз.

"Цей акт був кваліфікований, згідно з положеннями німецького кримінального кодексу ,як ворожий конституційний саботаж, умисне спричинення вибуху вибухового матеріалу та знищення споруди, а в польській правовій системі він відповідав би, зокрема, ст. 163 § 1 п. 1, ст. 165 § 1 п. 3 та ст. 254 Кримінального кодексу. Це теж є злочином конституційного саботажу", — сказав він.

30 вересня у польському Прушкові правоохоронці затримали українця Володимира З., якого підозрюють у причетності до вибуху на газопроводах "Північний потік". Європейський ордер на його арешт видав суд Німеччини.

Наприкінці серпні 2025-го за таким же ордером в Італії затримали українця Сергія Кузнєцова, якому закидають подібні звинувачення. 16 вересня Апеляційний суд міста Болоньї дозволив його екстрадицію до ФРН, де йому загрожує до 15 років ув'язнення. У суді Кузнєцов заперечив свою провину й наполягав, щоб його не видавали Німеччині.

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки що оцінити неможливо".

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік".

Червінський заперечував свою причетність.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — сказав тоді у коментарі WP Червінський.

В інтерв'ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

"Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації", — сказав тоді Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.