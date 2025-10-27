Апеляційний суд Болоньї повторно дозволив екстрадувати до Німеччини підозрюваного в підриві газопроводів “Північних потоків” українця Сергія Кузнєцова.

Про це Суспільному повідомили італійський адвокат Кузнєцова Ніколо Канестріні та український адвокат Микола Катеринчук.

Адвокат Ніколо Канестріні зазначив, що буде оскаржувати це рішення у Верховному суді Італії, оскільки воно ухвалене з процесуальними порушеннями.

“Ці порушення ставлять під сумнів його законність та відповідність принципам справедливого судового розгляду”, — зазначив італійський адвокат Кузнєцова.

Він додав, що під час розгляду запиту на видачу Кузнєцова Німеччині суд не врахував ухвалу Окружного суду Варшави, який 17 жовтня відмовив Німеччині в екстрадиції іншого підозрюваного у справі про підрив “Північних потоків” українського дайвера Володимира Журавльова.

Крім того, адвокат Канестріні зазначив, що суд не врахував аспектів функціонального імунітету та політичного характеру інкримінованого правопорушення саботажу, а також використав матеріали, які раніше були визнані недійсними Верховним судом Італії.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

21 серпня італійська поліція заарештувала українця Сергія Кузнєцова за підозрою у підриві газопроводу "Північний потік".

16 вересня суд у Болоньї перекваліфікував справу Сергія Кузнєцова як тероризм під час видачі рішення про екстрадицію до Німеччини. Та Німеччина у своєму запиті на екстрадицію вказувала, що Кузнєцова підозрюють у диверсії.

30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік”. Чоловіка затримали в Прушкові та перевели до районної прокуратури у Варшаві.

1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира Журавльова під вартою строком на сім днів.

6 жовтня суд продовжив ще на 40 днів тимчасове утримання українця.

16 жовтня верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова через неправильну перекваліфікацію справи.

17 жовтня Окружний суд у Варшаві ухвалив рішення відхилив запит Німеччини на екстрадицію українця Володимира Журавльова та постановив негайно звільнити його з-під варти. Суд заявив, що докази від німецьких правоохоронних органів вмістились на одну сторінку, тому він не може врахувати їх у справі щодо екстрадиції.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск та президент країни Кароль Навроцький привітали рішення суду Варшави щодо екстрадиції Володимира Журавльова.