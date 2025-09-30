У Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік” (Nord Stream).

Про це повідомляє RMF FM.

Йдеться про українця Володимира З., якого розшукували за Європейським ордером на арешт, виданим німецьким судом.

Як повідомляє RMF FM, поліція затримала чоловіка в Прушкові. Зараз його перевели до районної прокуратури у Варшаві.

Як повідомив журналісту RMF FM адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький, на думку захисту Володимира З., підстав для його екстрадиції до німецької системи правосуддя немає.

“Загалом, враховуючи повномасштабну війну в Україні та той факт, що “Північний потік” належить російській компанії “Газпром”, яка фінансує цю діяльність, захист наразі не бачить жодної можливості висунути звинувачення будь-кому, хто брав участь у цій діяльності”, — сказав Папроцький.

Він також зазначив, поки що невідомо, чи брав його клієнт участь у цій диверсійній операції.

“Зараз ми очікуємо на офіційний розклад процесуальних дій щодо мого клієнта, а також на інформацію про намір німецької системи правосуддя висунути йому звинувачення. Це буде передано йому до районної прокуратури”, – додав він.

Після цього розпочнеться процедура екстрадиції. Наразі залишається невизначеним, чи буде українець екстрадований німецькій системі правосуддя. Рішення ухвалить суд. Захист боротиметься за відмову в екстрадиції підозрюваного до Німеччини.

Як пише RMF FM, німецька сторона стверджує, що виявила безпосередню причетність українця до вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу, і, за їхніми словами, у вересні 2022 року він нібито “приплив із Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі”.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир З. останнім часом проживав поблизу Варшави. Як тоді з'ясували журналісти ARD, а також щоденних газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт Володимира З. , але тоді польська влада не заарештувала українця.

Речник Генеральної прокуратури Анна Адамяк повідомила після публікацій у німецьких ЗМІ, що “польська прокуратура, отримавши Європейський ордер на арешт, мала підтвердити його (розшукуваного українця – ред.) місце перебування; Володимир З. покинув територію Польщі”.

У серпні в Італії заарештували іншого українця, який нібито був причетний до вибухів на трубопроводі “Північний потік”. Його ідентифікували як Сергія Кузнєцова. Він нібито перебував на борту яхти під час диверсії, що сталася восени 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що чоловік нібито координував операцію, а його спільників досі розшукують.

Італійське інформаційне агентство ANSA повідомило, що 49-річного чоловіка заарештували поблизу Ріміні, коли він відпочивав з родиною на узбережжі Адріатичного моря.

Кузнєцов нібито мав виконувати роль координатора та перебувати на борту човна, що рухався поблизу місця детонації “Північного потоку” у вересні 2022 року. Він заперечує свою причетність до вибухів. Раніше Кузнєцов, якого заарештували в Італії та звинуватили у нібито підриві газопроводу "Північний потік", заявив на суді, що у день, коли стався вибух, він перебував в Україні.

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки що оцінити неможливо".

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік".

Червінський заперечував свою причетність.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — сказав у коментарі WP Червінський.

В інтерв'ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

"Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації", — сказав Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.