Заарештований в Італії за підозрою у підриві "Північних потоків" українець Сергій Кузнєцов оголосив голодування, вимагаючи поваги до основних прав у в'язниці.

Про це Суспільному повідомив його адвокат Ніколо Канестріні.

Канестріні зазначив, що повідомив компетентні органи про голодування його клієнта, якого утримують в італійській в'язниці суворого режиму. Там Сергій Кузнєцов чекає на рішення щодо його екстрадиції до Німеччини, де його підозрюють у саботажі.

За словами адвоката, Сергій Кузнєцов із 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи поваги до своїх основних прав, зокрема право на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими ув'язненими щодо відвідувань родини та доступу до інформації.

Канестріні також додав, що з моменту арешту Кузнєцова в Італії 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту, сумісну з його станом здоров'я, що призвело до його погіршення.

"Голодування ув'язненого завжди є тривожним сигналом, не лише для відповідної особи. Нікого не слід змушувати вживати крайніх заходів, щоб домогтися визнання основних прав", — сказав адвокат.

Адвокат закликав до термінового втручання адміністрації в'язниці та Мін'юсту Італії – Департаменту пенітенціарних справ, щоб забезпечити умови, що відповідають конституційним та міжнародним стандартам.

Нагадаємо, 27 жовтня Апеляційний суд Болоньї повторно дозволив видачу колишнього українського спецпризначенця Сергія Кузнєцова до Німеччини. Він оскаржив це рішення у Верховному суді Італії.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

21 серпня італійська поліція заарештувала українця Сергія Кузнєцова за підозрою у підриві газопроводу "Північний потік".

16 вересня суд у Болоньї перекваліфікував справу Сергія Кузнєцова як тероризм під час видачі рішення про екстрадицію до Німеччини. Та Німеччина у своєму запиті на екстрадицію вказувала, що Кузнєцова підозрюють у диверсії.

30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік”. Чоловіка затримали в Прушкові та перевели до районної прокуратури у Варшаві.

1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира Журавльова під вартою строком на сім днів.

6 жовтня суд продовжив ще на 40 днів тимчасове утримання українця.

16 жовтня верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова через неправильну перекваліфікацію справи.

17 жовтня Окружний суд у Варшаві ухвалив рішення відхилив запит Німеччини на екстрадицію українця Володимира Журавльова та постановив негайно звільнити його з-під варти. Суд заявив, що докази від німецьких правоохоронних органів вмістились на одну сторінку, тому він не може врахувати їх у справі щодо екстрадиції.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск та президент країни Кароль Навроцький привітали рішення суду Варшави щодо екстрадиції Володимира Журавльова.