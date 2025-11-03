Трамп заявив, що сумнівається у можливості початку війни США проти Венесуели

Американський лідер Дональд Трамп висловив сумніви щодо початку можливої війни Сполучених Штатів проти Венесуели.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі 60 Minutes, яка виходить на CBS News.

На запитання, чи збирається він розпочинати війну проти Венесуели, очільник Білого дому сказав, що так "не думає".

"Сумніваюся. Не думаю. Але вони дуже погано ставляться до нас, і не тільки в питанні наркотиків. Вони вивезли до нашої країни сотні тисяч людей, яких ми не хотіли, людей з в'язниць — вони вивезли своїх в'язнів до нашої країни. Також вони, якщо ви подивитеся, вивезли своїх психічно хворих і божевільних до США...", — сказав Трамп.

31 жовтня президент США спростував повідомлення медіа про нібито ухвалене ним рішення завдати ударів по військових об’єктах у Венесуелі. Він також заперечив свої попередні заяви про підготовку наземних атак після серії американських ударів по суднах у Карибському басейні, які нібито займалися наркотрафіком.

Що відомо про атаки США по суднах, які ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.

23 жовтня Венесуела розгорнула 5000 зенітних ракет російського виробництва "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.

24 жовтня президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти "божевільної війни", оскільки ескалація військової кампанії США призвела до різкого зростання напруженості.