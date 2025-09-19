Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні

Понад 2500 солдатів мобілізували на карибському острові Ла-Орчила у Венесуелі, щоб ті взяли участь у військових навчаннях, які мають стати попередженням Штатам.

Про це повідомляють CNN та El País.

Операція є відповіддю на розгортання військ США в регіоні. Навчання триватимуть три дні й включатимуть повітряні, морські та наземні маневри. Як повідомив міністр оборони Венесуели Володимир Падріно в ефірі державного каналу VTV, у навчаннях будуть задіяні 12 військових кораблів різних класів і типів, 22 літаки та близько 20 катерів.

Заявлена мета — "зміцнення оборонних можливостей та захист національного суверенітету", загалом Венесуела хоче оцінити свою армію на випадок конфлікту.

У навчаннях беруть участь спеціальні сили, розвідка та аерокосмічні сили; використовуються озброєні, спостережні та артилерійські БпЛА; стратегії електронної війни; зенітні установки та системи ЗУ; амфібійні десантування з бойовими машинами; штурм плацдарму та артилерійський вогонь.

Окремо латиноамериканська країна також продемонструвала багато своїх винищувачів російського виробництва, наприклад, Су-30, оснащених протикорабельними ракетами.

Ці венесуельські навчання відбуваються в умовах напруженості між Сполученими Штатами та Венесуелою. Наприклад, Вашингтон раніше звинуватив Мадуро в причетності до наркотрафіку та оголосив винагороду $50 млн за інформацію для його арешту. А президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська знищили три венесуельські судна для торгівлі наркотиками у відкритому морі.

США переконують, що його кораблі та тисячі додаткових службовців борються з наркотрафіком навколо берегів Латинської Америки, але президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає, що їхнє розгортання має на меті зміну режиму в його країні.